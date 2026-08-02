Polska wygrała Ligę Narodów! Absolutny horror w finale!

Reprezentacja Polski w półfinale Ligi Narodów nie dała najmniejszych szans Słoweńcom, wygrywając aż 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). Stany Zjednoczone, choć przegrywały z Japonią 1:2, to ostatecznie po tie-breaku wygrały 3:2 (25:19, 23:25, 20:25, 25:19, 15:13) i mogły świętować awans do finału. Finału Ligi Narodów, który obie reprezentacje rozegrały w niedzielne popołudnie.

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Finał Ligi Narodów za nami. Grali pięć setów

Polacy stanęli przed szansą na drugi triumf z rzędu. W 2025 roku bez problemu poradzili sobie z Włochami (3:0). Reprezentacja Stanów Zjednoczonych awansowała do finału po raz pierwszy od 2023 roku. To była dla niej szansa na rewanż. Przed trzema laty górą w meczu o tytuł byli bowiem... Polacy, którzy wygrali 3:1.

W pierwszym secie długo żaden z zespołów nie był w stanie wypracować przewagi. Aż w końcu, przy stanie 15:14, Polacy odskoczyli na trzypunktowe prowadzenie. Znakomicie na zagrywce spisał się Wilfredo Leon. Jeden z jego serwisów osiągnął 119 km/h. Końcówka seta należała do Polaków, którzy wygrali partię do 21.

Druga partia była bardzo szarpana. Amerykanie wykorzystali świetnie dysponowanych środkowych - Averilla i McHenry'ego. Polaków w grze trzymał Tomasz Fornal, ale w pewnym momencie Amerykanie zdołali wypracować sobie cztery punkty przewagi. Prowadzili już 17:13 i serca polskich kibiców mogły być pełne niepokoju. Mistrzowie Europy odpowiedzieli jednak w najlepszy możliwy sposób. Znakomite obrony Jakuba Popiwczaka, skuteczna akcja Szymona Jakubiszaka i dobry podwójny blok sprawiły, że przewaga Amerykanów stopniała do tylko jednego punktu.

Sekwencja trzypunktowe prowadzenie Amerykanów i odrobienie strat przez Polaków powtórzyła się w tym secie jeszcze raz. Autowy atak Champlina doprowadził do stanu 20:20. Końcówkę seta lepiej wytrzymali siatkarze z USA. Wygrali seta do 23 i doprowadzili do wyrównania w meczu.

Trzeciego seta najlepiej podsumuje sformułowanie - "comeback". W samej końcówce partii Amerykanie zniwelowali czteropunktowe prowadzenie Polaków. Choć przegrywali 15:19, a następnie 19:21, to doprowadzili do stanu 22:22. W rolę lidera Amerykanów wdał się Jack Hanes, który pod nieobecność Matthew Andersona (musiał zejść z parkietu pod koniec partii) skończył ważne piłki. Polacy przegrali na przewagi a decydujący punkt zdobył Taylor Averill.

W czwartym secie Polacy dość szybko wypracowali sobie przewagę. Zmarnowali jednak kapitał dwupunktowego prowadzenia (11:9). Grę naszego zespołu na przestrzeni seta ciągnął duet Kamil Semeniuk - Tomasz Fornal. Po drugiej stronie z zagrywki zaś bombardował Jack Hanes. Dosłownie bombardował (134 km/h). Kiedy wydawało się, że Amerykanie są na dobrej drodze do wygrania seta i prowadzili 20:19, Polacy obudzili się na zagrywce. Dwa asy posłał Tomasz Fornal. Ostatecznie siatkarze Nikoli Grbicia wygrali partię 25:23. O wszystkim zadecydował tie-break, w którym lepsi okazali się Polacy, grając swoją najlepszą siatkówkę.

Przypomnijmy, że Polacy już czekają na wrześniowe mistrzostwa Europy, które jawią się jako impreza tego sezonu. Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania 10 września od meczu z Portugalią. W kolejnych spotkaniach zmierzą się z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Przypomnijmy, że Polacy to obrońcy tytułu wywalczonego w 2023 roku.

Finał Ligi Narodów siatkarzy: