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O której finał Ligi Narodów? Gdzie oglądać Polska - USA? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi z rzędu może wygrać w finale Ligi Narodów. Biało-Czerwoni zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. O której Polacy zagrają finał? Gdzie oglądać mecz Polska - USA? Transmisja na żywo, stream, wynik.
Nikola Grbić
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Reprezentacja Polski siatkarzy po raz drugi rzędu zagra w finale Ligi Narodów. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia wygrali w sobotnim półfinale ze Słowenią 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). Biało-Czerwoni zdeklasowali groźnych rywali i nie pozostawili żadnego pola do dyskusji na temat tego, kto był lepszy.

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Kiedy finał Ligi Narodów? Polska broni tytułu

"Polacy w sobotę świetnie spisywali się w ataku, a to była głównie zasługa Leona i Bartłomieja Bołądzia. Owszem, nieraz Słoweńcy rzeczywiście przedłużali akcje i ubiegłoroczni triumfatorzy LN mieli szansę wykazać się w defensywie, ale skuteczność wymienionej dwójki była bez wątpienia godna pochwał" - pisała dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek.

Polacy awansowali do drugiego finału Ligi Narodów z rzędu. Rok temu w meczu o tytuł rozbili Włochów. Z kim zmierzą się tym razem? Przeciwnikiem będą Amerykanie, którzy wygrali pierwszego seta w meczu z Japonią (25:19), ale w dwóch kolejnych musieli uznać wyższość Japonii, przegrywając do 23 i 20. Na ich szczęście czwarty i piąty set ułożył się po amerykańskiej myśli. Stany Zjednoczone wygrały do 19, a w tie-breaku do 13 i to właśnie one zagrają z Polską.

Dla Polaków to szansa na drugi triumf z rzędu, a trzeci w ogóle. Wcześniej wygrali w 2023 roku. Jeżeli w finale okażą się lepsi od Amerykanów, to zostaną pierwszą reprezentacją w historii, która zapisze trzeci triumf.

Liga Narodów. O której finał Polaków? Gdzie oglądać mecz Polska - USA? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Finał tegorocznej edycji Ligi Narodów, w którym Polska zagra z USA odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia o godz. 13.30 czasu polskiego. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Stream będzie dostępny na Polsat Box Go. My serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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