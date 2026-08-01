- Prezentowaliśmy się fantastycznie na zagrywce. Nie pamiętam, kiedy wyglądaliśmy tak dobrze w tym elemencie. Dzięki niej dużo łatwiej było zorganizować blok, obronę, kontratak - to właśnie serwis miał być, zdaniem Nikoli Grbicia, kluczem do sukcesu reprezentacji Polski w meczu ze Słowenią w półfinale Ligi Narodów. Biało-Czerwoni wygrali aż 3:0, nie dając rywalom właściwie żadnych szans. Teraz przed nimi wielkie wyzwanie. O tytuł powalczą z USA.

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Matthew Anderson mówi o Polakach. Prosto z mostu

Amerykanie wyrwali awans do finału dopiero w tie-breaku. Tam wynikiem 15:13 pokonali Japonię. To było dla nich bardzo cenne zwycięstwo, ale może odbić się na ich formie w starciu z Polakami. Zmęczenie może dać o sobie znać. Sprawę z tego zdaje sobie m.in. Matthew Anderson.

- Przede wszystkim musimy się wyspać i przygotować jak najlepiej do tego meczu - zaczął Amerykanin, a następnie wypowiedział kilka słów o kadrze Grbicia. Szczególnie na jedną kwestię zwrócił uwagę przed finałem. - Polska to bardzo mocny zespół. Mają bardzo szeroki skład, utrzymujący też wysoką jakość - podkreślał i wskazał, co muszą zrobić Amerykanie, by w niedzielę to na ich szyjach zawisł złoty medal. - Musimy starać się jak najdłużej utrzymać jak najwyższą jakość po naszej stronie - ocenił.

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Statystyki przemawiają za Polską

Pozostaje czekać na finalne rozstrzygnięcie. Jedno jest pewne - czeka nas naprawdę interesujący mecz, w którym spotkają się dwie potęgi siatkarskie. Miały już okazję rywalizować w tej edycji rozgrywek. Na koniec fazy grupowej Polska pewnie pokonała 3:0 rywali - nie straciła więcej niż 21 punktów w setach. Po raz ostatni USA wygrało z naszą kadrą w czerwcu 2023 roku. Nie ulega więc wątpliwości, kto będzie faworytem finału Ligi Narodów.

Początek o godzinie 13:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. "Jeśli Biało-Czerwoni wygrają finał, to będą jedyną drużyną w historii, która trzy razy wygrała Ligę Narodów. Na razie po dwa triumfy, obok Polaków, mają Francja (2022 i 2024) oraz Rosja (2018 i 2019)" - informował Paweł Matys ze Sport.pl.