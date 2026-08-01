Polacy zagrają o obronę tytułu. Grbić wskazał kluczowy element

Kibice liczyli na zwycięstwo reprezentacji Polski nad Słowenią w półfinale Ligi Narodów, ale tak jednostronnego i szybkiego spotkania raczej się nie spodziewali. Biało-Czerwoni zrewanżowali się za porażkę z fazy grupowej (2:3) i tym razem pokonali rywali aż 3:0. Co warte odnotowania, w żadnym z setów nie stracili nawet 20 punktów.

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"Niespełna dwa miesiące temu Polacy nie mogli znaleźć w chińskim Linyi sposobu na Nika Mujanovicia. Wtedy Słoweniec zdobył aż 37 punktów. Teraz siatkarze Nikoli Grbicia skutecznie odbierali mu chęć do gry. A Wilfredo Leonowi, który raz nawet przepraszał rywali, po raz kolejny wyrosły diabelskie rogi" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Nikola Grbić mówi wprost: Musimy zapomnieć

Wszyscy zachwycali się znakomitą grą Biało-Czerwonych. "Wow, niepojęte. Rany boskie. Co za chora miazga!", "Polska maszyna ruszyła i nie chce się zatrzymać" - pisali eksperci na X. Na temat występu swoich podopiecznych wypowiedział się również Nikola Grbić. Nie zamierzał jednak rozczulać się i nadmiernie chwalić zespołu. Jego myśli już koncentrują się na finale.

- Teraz musimy zapomnieć o tym, co robiliśmy - podkreślał w rozmowie z Polsatem Sport. - Bardzo fajny mecz, fantastycznie graliśmy, jesteśmy najlepsi, bla, bla, bla... Teraz reset. Odkładamy to, teraz zaczynamy od 0:0. I nie ma znaczenia, z kim będziemy grać w finale. Musimy zachować jakość grania i starać się powtórzyć występ, który mieliśmy dzisiaj - dodawał.

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A jaką formę mieli polscy siatkarze przeciwko Słowenii? Wyborną. Szczególnie jeden element rzucał się w oczy, a nawet zaskoczył Grbicia. - Trzeba przygotować zespół na najtrudniejszy możliwy mecz. Kiedy gramy tak, jak dziś, jest mi łatwiej. Prezentowaliśmy się fantastycznie na zagrywce. Nie pamiętam, kiedy wyglądaliśmy tak dobrze w tym elemencie. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować na tym poziomie - podkreślał. Wskazał też, dlaczego zagrywka jest tak kluczowa. - Dzięki niej dużo łatwiej było zorganizować blok, obronę, kontratak - twierdził.

Najlepiej na zagrywce spisywał się Leon. Posłał aż sześć asów serwisowych. Poprawił się w tym aspekcie, bo w meczu z Ukrainą (3:1) serwis był jego bolączką. Ze Słowenią zdobył łącznie 16 punktów, o jeden więcej od Bartłomieja Bołądzia. Teraz przed Polską finał Ligi Narodów, w którym zmierzy się z USA.