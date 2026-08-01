Tak Grbić zwrócił się do Leona. Nie musiał powtarzać. "Wszyscy widzieli"

Polscy siatkarze są nie do zatrzymania w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Najpierw pokonali w czterech setach Ukraińców, natomiast w półfinale już bez straty partii pokonali Słoweńców. W dużej mierze przesądziła o tym postawa gwiazd.

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Zobacz wideo Mistrzostwa Polski w siatkówce. Bartłomiej Bołądź: "Powiedzieliśmy sobie, że musimy to przeczekać"

Polscy siatkarze zagrają o złoto Ligi Narodów. Bezcenny Wilfredo Leon zdominował półfinał

W polskim zespole 15 punktów zdobył Bartłomiej Bołądź, a o punkt więcej dołożył najbardziej wyróżniający się Wilfredo Leon. "Kto (go - red.) zna choć trochę, ten wie, że przy grze o najwyższą stawkę przyjmujący zwykle wchodzi na kosmiczny poziom. Wiadomo, to ogółem gracz światowej klasy, ale gdy walka toczy się już o medale, to po prostu zmienia się w maszynę" - pisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl. Przyjmujący z dorobkiem 16 punktów był najskuteczniejszy na parkiecie. A jak podsumował mecz?

- Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Nie zawsze udaje się wygrać 3:0 w półfinale. Dominowaliśmy też w każdym z trzech setów. To nie jest takie łatwe, takiego spotkania nie gra się codziennie - mówił w pomeczowym wywiadzie dla Volleyball TV.

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Leon w tym spotkaniu karcił rywali asami serwisowymi, których zaliczył aż sześć. W trakcie rozmowy dostał pytanie o to, jakich wskazówek w kwestii zagrywki udzielał mu trener Nikola Grbić w jednej z przerw między setami.

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- Mówił, żebym nie popełniał tych samych błędów. Abym uderzał trochę wyżej, zmienił sposób uderzenia. Chyba wszyscy widzieli, że udało mi się to zrealizować - przyznał siatkarz (cytat za Polsatem Sport). Najboleśniej przekonali się o tym Słoweńcy.

Teraz reprezentanci Polski czekają na rozstrzygnięcie drugiego półfinału, między Japonią i Stanami Zjednoczonymi (sobota, godz. 13:30 czasu polskiego). Lepsza z dwóch ostatnich drużyn zagra z Polakami w niedzielnym finale, zaplanowanym na godz. 13:30 czasu polskiego - relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.