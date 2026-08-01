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Absolutny rekord! Oto czego dokonali Polacy w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski zmiażdżyła Słowenię i awansowała do finału Ligi Narodów. Biało-Czerwoni pobili przy tym jeden rekord.
Wilfredo Leon
Volleyball World

W przeszłości Słowenia jawiła się jako drużyna niewygodna dla reprezentacji Polski. Bywało, że przegrywaliśmy z tym zespołem ważne mecze. Za kadencji Nikoli Grbicia jednak nie ma to miejsca. W 2023 roku pokonaliśmy Słoweńców w półfinale mistrzostw Europy (3:1), w kolejnym sezonie w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich zwyciężyliśmy również 3:1, a w tegorocznym półfinale Ligi Narodów 3:0. Sobotnia wiktoria cieszy tym bardziej, że przeciwnicy w żadnym z setów nie osiągnęli granicy 20 punktów. 

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Jest jeszcze jeden fakt, który pokazuje, jak mocno Polacy zdeklasowali Słowenię. Spotkanie trwało zaledwie 69 minut.

Jak poinformował statystyk siatkarski Jakub Balcerzak, to najkrótszy półfinał Ligi Narodów w dziejach. Jeśli spojrzymy na XXI wiek, to również w Lidze Światowej nie było krótszego starcia o finał. 

Dla naszego zespołu w potyczce ze Słowenią najwięcej punktów zdobył Wilfredo Leon (16). Przyjmujący przypomniał, dlaczego jest tak groźny na zagrywce. Posłał aż sześć asów serwisowych. 

Pod względem punktowym niewiele gorszy był Bartłomiej Bołądź (15). Atakujący pracuje na miano MVP Ligi Narodów. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają te rozgrywki, to nie będzie zdziwieniem, jeśli to właśnie 31-latek otrzyma tę prestiżową nagrodę. 

W finale podopieczni Nikoli Grbicia zagrają z USA lub Japonią. Jeśli Biało-Czerwoni zwyciężą, to będą jedyną drużyną w historii, która trzy razy wygrała Ligę Narodów. Jednocześnie byłoby to drugie złoto z rzędu i trzecie w ciągu ostatnich czterech lat. 

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