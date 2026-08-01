Polscy siatkarze po zwycięstwie nad Ukrainą (3:1) awansowali do półfinału Ligi Narodów (w chińskim Ningbo). Tam czekała na nich reprezentacja Słowenii, z którą miewali spore problemy. "Przez lata Słoweńcy uchodzili za koszmar Polaków. Zwłaszcza w meczach o dużą stawkę i zwłaszcza półfinałach. Ale w ostatnich latach już na dobre udało się ekipie Grbicia ten koszmar przegnać. Zaczęła to robić trzy lata temu, pokonując tego przeciwnika w półfinale ME" - pisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl. Sobotnie spotkanie było wyjątkowo jednostronne.

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Polscy siatkarze zdemolowali Słowenię w Lidze Narodów. Tyle zarobili za awans do finału, a może być jeszcze lepiej

Polacy zagrali kapitalnie - w ataku brylowali Bartłomiej Bołądź (15 pkt) oraz Wilfredo Leon (16 pkt), za to Słoweńcy w ofensywie mieli poważne problemy. W żadnym secie nie dobili do 20 pkt, przez co ponieśli porażkę 16:25, 19:25, 17:25.

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Reprezentanci Polski w wielkim stylu, po nieco ponad godzinie gry, awansowali do finału LN. To oznacza też dla nich większe pieniądze za turniej - wejście do czołowej czwórki to było minimum 180 tys. dolarów (przy obecnym kursie ok. 673 tys. zł), natomiast finał to już gwarantowane 500 tys. dol. (ok. 1,869 mln zł) . A bardzo kusząca jest premia za tytuł w wysokości miliona dolarów (ok. 3,738 mln zł). Dodajmy, że Polacy zarobili 104,5 tys. dol. za wyniki w fazie zasadniczej (95 tys. za 10 zwycięstw i 9,5 tys. za dwie porażki).

Liga Narodów 2026. Nagrody za turniej finałowy

Zdobywca tytułu - 1 mln dol.

Finał - 500 tys. dol.

Trzecie miejsce - 300 tys. dol.

Czwarte miejsce - 180 tys. dol.

Piąte miejsce - 130 tys. dol. (Włochy)

Szóste miejsce - 85 tys. dol. (Turcja)

Siódme miejsce - 65 tys. dol. (Ukraina)

Ósme miejsce - 40 tys. dol. (Chiny)

Najbliższego rywala Polaków wyłoni sobotni mecz Japonii ze Stanami Zjednoczonymi, zaplanowany na godzinę 13:30 czasu polskiego. Niedzielny finał Ligi Narodów odbędzie się o godz. 13:30 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.