16, 19, 17 - to nie liczby, które pojawią się w następnym losowaniu Totolotka. Tyle punktów zdobywali słoweńscy siatkarze w kolejnych setach meczu półfinału Ligi Narodów. Reprezentacja Polski nie miała choć krzty litości, kończąc spotkanie w mniej niż 70 minut. Na takim poziomie tak jednostronne spotkania niemal się nie zdarzają.

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Wygrana ta smakuje tym bardziej, że Słoweńcy pokonali Polaków w czerwcowym meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów. Wtedy jednak Nikola Grbic nie korzystał z wielu kluczowych zawodników. W słoweńskich mediach nie odebrano więc tego wyniku jako rewanż za olimpijski ćwierćfinał w Paryżu. Jak lokalni dziennikarze opisali porażkę z Polską podczas turnieju w Ningbo?

Polska z pewnym awansem do finału. Słoweńcy zawiedzeni

"Koniec marzeń o finale: Polacy zmietli bezradnych Słoweńców" - tak "Sportklub" zatytułował relację ze spotkania. "Słoweńska reprezentacja była bezsilna w meczu z Polską. Już na początku pierwszego seta rywale zaczęli prężyć mięśnie i pokazali, dlaczego są uważani za najlepszą drużynę narodową na świecie" - czytamy.

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Bezradność to słowo, które najczęściej można zauważyć w słoweńskich mediach opisujących półfinał Ligi Narodów. "Słowenia bezradna wobec Polaków" - to z kolei "Dnevnik". Podkreślono, że w tym sezonie Słowńcy po raz czwarty awansowali do najlepszej czwórki LN. Do tej pory jednak nie udało się im wygrać ani jednego spotkania na tym etapie zmagań i wciąż czekają oni na pierwszy medal.

Podopieczni Nikoli Grbicia zdominowali rywali

Na portalu rtvslo.si natomiast możemy przeczytać, że "Polacy byli zdecydowanie lepsi". Dwa szybko przegrane sety sprawiły, że w słoweńskiej drużynie nikt już nie liczył na awans do finału. "W ostatniej partii wydawało się, że podopieczni Fabio Soli nie wierzą już w zwrot. Polska prowadziła 6:1, Słowenia zbliżyła się na 11:8, ale tylko na tyle było ich stać" - przekazano.

"Najlepsza drużyna nadrodowa świata to zbyt wysoka przeszkoda dla naszych siatkarzy" - przekazuje portal zurnal24.si. "Polacy, grający w najmocniejszym składzie, byli lepsi we wszystkich elementach. Dominowali na zagrywce i w grze blokiem, nie pozostawiając Słowenii zbyt wielu możliwości na zaprezentowanie swojego poziomu" - można przeczytać.

Reprezentacja Polski teraz czeka na wynik drugiego półfinału. 1 sierpnia o 13:30 na parkiet w Ningbo wyjdą Japończycy oraz Amerykanie. Dzień później, również o 13:30, rozpocznie się wielki finał tegorocznej edycji Ligi Narodów. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.