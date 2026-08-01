Nie mogą uwierzyć, czego dokonali Polacy. "Niepojęte"

Reprezentacja Polski siatkarzy w imponującym stylu awansowała do finału Ligi Narodów, wygrywając ze Słowenią 3:0 i w żadnym z setów nie tracąc nawet 20 punktów. "Jeśli uznać półfinał Ligi Narodów za pojedynek wielkich strzelb Polski i Słowenii, to trzeba powiedzieć wprost, że Wilfredo Leon i Bartłomiej Bołądź po prostu zgasili Roka Mozicia i Nika Mujanovicia. Polscy siatkarze, wygrywając bardzo pewnie 3:0, już na dobre potwierdzili, że uporali się z dawnym koszmarem" - pisała w spostrzeżeniach z meczu Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek po finale Ligi Mistrzów w Turynie: Byli lepszą drużyną

Internauci zachwyceni grą Polaków w półfinale Ligi Narodów

Eksperci w mediach społecznościowych są zachwyceni postawą reprezentacji Polski.

"Klątwa Słowenii?! Za kadencji Nikoli Grbicia to nieprawda! 69 minut, wow, niepojęte. Rany boskie. Co za chora miazga! - Jeżeli reprezentacja Polski wchodzi na swój najwyższy poziom, wówczas nie ma rywala, który jest w stanie ją ruszyć - rzekł komentator Volleyball World na początku trzeciego seta. Fakt" - pisał w serwisie X Jakub Balcerzak, miłośnik siatkówki.

"Reprezentacja Polski w finale Ligi Narodów. I tak, można by tu pisać elaboraty na temat gry drużyny Nikoli Grbicia, ale chyba wystarczy to: gramy imponująco, serio. A jutro… Walka o obronę tytułu" - przyznała Sara Kalisz, dziennikarka TVP Sport.

"Polska maszyna ruszyła i nie chce się zatrzymać. A co, jeśli Polacy nie przegrają już żadnego meczu w tym roku, zrobią powtórkę z 2023 roku i obronią mistrzostwo Europy? Chyba każdy brałby taki scenariusz w ciemno!" - dodał dziennikarz Seweryn Czernek.

"Fajnie, że słoweńskie koszmary (w tych najważniejszych meczach o stawkę) są już za nami" - dodał Krzysztof Sędzicki, dziennikarz WP Sportowe Fakty.

Jednym z bohaterów meczu był Wilfredo Leon, który siał spustoszenie na zagrywce, a w sumie zdobył 16 punktów.

"16 punktów Wilfredo Leona, sześć asów serwisowych przy trzech błędach. Znów świetny w decydujących momentach" - podkreślił Damian Gołąb z Interii.

Polacy w finale w niedzielę o godz. 13.30 czasu polskiego zmierzą się ze zwycięzcą meczu Stany Zjednoczone - Japonia (sobota, godz. 13.30).

Zobacz także: Oto konsekwencje wygranej Polaków w półfinale LN. Miazga

Relacja na żywo z finału Ligi Narodów na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.