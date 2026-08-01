Reprezentacja Polski siatkarzy zagra w drugim z rzędu finale Ligi Narodów. Drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia wygrała w półfinale 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) ze Słowenią. "Reprezentacja Polski w znakomitym stylu awansowała do finału siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-Czerwoni pewnie pokonali Słowenię 3:0, nie pozwalając jej w żadnym secie zdobyć chociaż 20 punktów!" - pisaliśmy w relacji z pojedynku.

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Polacy grają w finale Ligi Narodów

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego meczu, bo naprawdę zagraliśmy super. Nie co dzień wygrywa się 3:0 w półfinale Ligi Narodów - powiedział po spotkaniu zadowolony Wilfredo Leon, który w starciu ze Słowenią zdobył 16 punktów. - Dominowaliśmy od początku do końca, Leon rozstrzelił rywali na zagrywce, a Słoweńcy nie mieli żadnego punktu zaczepienia. Byliśmy bardzo dobrze przygotowani, taktycznie, mentalnie - dodał Kamil Semeniuk w rozmowie z Polsatem Sport.

Reprezentacja Polski jest już w finale Ligi Narodów i czeka na swojego przeciwnika. W sobotę w drugim półfinale Stany Zjednoczone zmierzą się z Japonią. Pojedynek ten odbędzie się w sobotę o godz. 13.30 czasu polskiego.

Polacy mogą już po raz trzeci wygrać Ligę Narodów. Wcześniej wygrywali w latach 2023 i 2025. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają finał, to będą jedyną drużyną w historii, która trzy razy wygrała Ligę Narodów. Na razie po dwa triumfy, obok Polaków, mają Francja (2022 i 2024) oraz Rosja (2018 i 2019).

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Liga Narodów. O której finałowy mecz Polaków ? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Finałowy mecz Polski w tegorocznej edycji Ligi Narodów odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia o godz. 13.30 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Stream będzie dostępny na Polsat Box Go. My serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.