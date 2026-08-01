Oto konsekwencje wygranej Polaków w półfinale LN. Miazga

To był pokaz siatkówki na najwyższym światowym poziomie. Reprezentacja Polski zmiotła z parkietu Słoweńców, nie pozwalając rywalom w żadnym secie zdobyć choćby 20 punktów. Swoje robił Wilfredo Leon, świetnie grał Tomasz Fornal, na medal spisał się też Bartłomiej Bołądź - ale wyróżnić należałoby wszystkich kadrowiczów. Słowenia nie miała żadnych argumentów.

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Po szybkim trzysetowym pojedynku podopieczni Nikoli Grbicia awansowali do finału tegorocznej Ligi Narodów. "Biało-Czerwoni w trzeciej partii pozwolli rywalom zdobyć tylko 17 punktów, czyli Słoweńcy w żadnym z setów nie wywalczyli 20 punktów. To był koncert naszego zespołu" - relacjonował dziennikarz Sport.pl, Paweł Matys.

Polska dystansuje rywali w rankingu FIVB

Tak imponujące zwycięstwo miało duży wpływ na wygląd światowego rankingu. Reprezentacja Polski otrzymała aż siedem punktów. To najbardziej wartościowe zwycięstwo Biało-Czerwonych od zeszłorocznego finału Ligi Narodów. Wtedy to, również bez straty seta, Polska pokonała Włochów - obecnie drugich w zestawieniu. Zostali oni jednak zupełnie zdystansowani.

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Polska ma bowiem aż 50 punktów przewagi nad mistrzami świata. Mniejsza różnica dzieli Włochów od siódmej w rankingu reprezentacji Brazylii. Słowenia po tak jednostronnej porażce z Biało-Czerwonymi spadła na szóstą lokatę, dając się wyprzedzić Amerykanom. Na trzeciej pozycji natomiast znajduje się Rosja, która została przywrócona do rozgrywek i od przyszłego sezonu powróci do startów w oficjalnych turniejach.

Ranking FIVB po meczu Polska - Słowenia:

Polska - 405,79 pkt Włochy - 355,84 pkt Rosja - 352,10 pkt Japonia - 346,37 pkt USA - 340,87 pkt Słowenia - 336,79 pkt Brazylia - 312,13 pkt Francja - 302,59 pkt Bułgaria - 272,25 pkt Turcja - 268,49 pkt

Reprezentacja Polski może teraz spokojnie czekać na rywala w wielkim finale Ligi Narodów. Będą to Japończycy bądź Amerykanie. Drugi półfinał rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 13:30 naszego czasu. Dokładnie 24 godziny później Biało-Czerwoni staną do walki o obronę zdobytego rok wcześniej tytułu. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.