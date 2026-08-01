Polacy świetnie zaczęli mecz. Bardzo dobrze gral wyblokiem i wygrywali w kontrach długie akcje. Po zaledwie sześciu minutach trener Słoweńców Fabio Soli wziął czas, bo jego zespół przegrywał 3:6. Słoweńcy szybko odrobili straty i po skutecznym ataku Roka Mozicia w kontrze było 14:14. Wtedy sprawy w swoje ręcę wziął Wilfredo Leon. Polski przyjmujący najpierw dwa razy potężnie zaatakował, a potem przy stanie 18:15 stanął na zagrywce. Opuścił pole serwisowe przy stanie 23:16, w międzyczasie mając dwa asy. - To jest prawie idealny set - mówił Jakub Bednaruk, komentujący mecz w Polsacie Sport.

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Co za koncert Polaków w półfinale LN! Rywale nie wiedzieli, co się dzieje

Po zaledwie dwóch akcjach drugiego seta trener Soli wziął przerwę. Stało się tak, gdy jego zawodnicy dwa razy zostali zablokowani. Poirytowany był 21-letni Nik Mujanović, który zupełnie nie mógł się przedrzeć w ataku przez polski blok. Widać było, że to jednak nie ta klasa, co podstawowy atakujący Słoweńców -Toncek Stern.

Po drugiej stronie siatki świetnie grał Bartłomiej Bołądź, który atakował na kapitalnej skuteczności. Po jego dwóch skutecznych atakach z rzędu w kontrze Polacy prowadzili 20:17.

Do nerwowej końcówki nie doszło, bo tak jak w pierwszym secie na zagrywce stanął Leon. Zaserwował asa, a po chwili kontrę skończył bardzo dobrze grający Tomasz Fornal i było 23:18!

Biało-Czerwoni świetnie zaczęli trzeciego seta. Po asie Leona prowadzili aż 4:0 i Soli natychmiast wziął przerwę. Nic to jednak nie pomogło, bo jego zespół miał wciąż bardzo duży problem w ataku. Słoweńcy nie mieli też lidera, bo tylko jeden z ich siatkarzy w tym meczu zdobył dwucyfrową liczbę punktów (środkowy Pajenk - 10.) Najwięcej punktów dla Polaków zdobyli Leon (16.) i Bołądź (15.).

- Świetna gra Polaków w ataku, wybloku i kontrze. To była dziś maszyna - chwalił Jakub Bednaruk. Biało-Czerwoni w trzeciej partii pozwolli rywalom zdobyć tylko 17 punktów, czyli Słoweńcy w żadnym z setów nie wywalczyli 20 punktów. To był koncert naszego zespołu.

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W finale Ligi Narodów Polska zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi lub Japonią (mecz w sobotę o godz. 13.30 czasu polskiego).

Polska - Słowenia 3:0 (25:16, 25:19, 25:17)