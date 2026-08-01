Co za koncert Polaków w półfinale LN! Rywale nie wiedzieli, co się dzieje

Polacy świetnie zaczęli mecz. Bardzo dobrze gral wyblokiem i wygrywali w kontrach długie akcje. Po zaledwie sześciu minutach trener Słoweńców Fabio Soli wziął czas, bo jego zespół przegrywał 3:6. Słoweńcy szybko odrobili straty i po skutecznym ataku Roka Mozicia w kontrze było 14:14. Wtedy sprawy w swoje ręcę wziął Wilfredo Leon. Polski przyjmujący najpierw dwa razy potężnie zaatakował, a potem przy stanie 18:15 stanął na zagrywce. Opuścił pole serwisowe przy stanie 23:16, w międzyczasie mając dwa asy. - To jest prawie idealny set - mówił Jakub Bednaruk, komentujący mecz w Polsacie Sport.
Po zaledwie dwóch akcjach drugiego seta trener Soli wziął przerwę. Stało się tak, gdy jego zawodnicy dwa razy zostali zablokowani. Poirytowany był 21-letni Nik Mujanović, który zupełnie nie mógł się przedrzeć w ataku przez polski blok. Widać było, że to jednak nie ta klasa, co podstawowy atakujący Słoweńców -Toncek Stern.
Po drugiej stronie siatki świetnie grał Bartłomiej Bołądź, który atakował na kapitalnej skuteczności. Po jego dwóch skutecznych atakach z rzędu w kontrze Polacy prowadzili 20:17.
Do nerwowej końcówki nie doszło, bo tak jak w pierwszym secie na zagrywce stanął Leon. Zaserwował asa, a po chwili kontrę skończył bardzo dobrze grający Tomasz Fornal i było 23:18!
Biało-Czerwoni świetnie zaczęli trzeciego seta. Po asie Leona prowadzili aż 4:0 i Soli natychmiast wziął przerwę. Nic to jednak nie pomogło, bo jego zespół miał wciąż bardzo duży problem w ataku. Słoweńcy nie mieli też lidera, bo tylko jeden z ich siatkarzy w tym meczu zdobył dwucyfrową liczbę punktów (środkowy Pajenk - 10.) Najwięcej punktów dla Polaków zdobyli Leon (16.) i Bołądź (15.).
- Świetna gra Polaków w ataku, wybloku i kontrze. To była dziś maszyna - chwalił Jakub Bednaruk. Biało-Czerwoni w trzeciej partii pozwolli rywalom zdobyć tylko 17 punktów, czyli Słoweńcy w żadnym z setów nie wywalczyli 20 punktów. To był koncert naszego zespołu.
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W finale Ligi Narodów Polska zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi lub Japonią (mecz w sobotę o godz. 13.30 czasu polskiego).