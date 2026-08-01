Liga Narodów. O której mecz Polska - Słowenia? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Biało-czerwoni w chińskim Ningbo bronią mistrzowskiego tytułu, wywalczonego rok temu. Wtedy, także w tym mieście, wygrali w finale z Włochami 3:0. Dla Polaków był to wtedy drugi triumf w tych rozgrywkach, bo wygrywali też w 2023 roku, w finale pokonując 3:1 Stany Zjednoczone.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Bieniek po finale Ligi Mistrzów w Turynie: Byli lepszą drużyną

Polacy walczą o finał Ligi Narodów

W tegorocznej Lidze Narodów reprezentacja Polski w fazie grupowej zajęła drugie miejsce, za Japonią. W ćwierćfinale rozgrywek drużyna prowadzona przez trenera Nikolę Grbicia wygrała 3:1 z Ukrainą. "Trener Nikola Grbić przed kamerą Polsatu Sport zaznaczył wprost, że jeśli jego zespół ma po raz drugi z rzędu zagrać w finale LN, to w sobotę musi uniknąć słabszych okresów na zagrywce i w kontratakach, które były jego zdaniem główną bolączką w przegranym secie z Ukrainą" - pisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Polacy w półfinale Ligi Narodów zmierzą się z reprezentacją Słowenii. Ostatni raz z tą drużyną grali właśnie w tegorocznej LN, przegrywając po pasjonującym pojedynku 2:3. Wcześniej Polacy wygrali trzy mecze z rzędu, wszystkie w 2024 roku. "Słowenii udało się ograć Polskę 3:2 w czerwcu w Lidze Narodów podczas pierwszego turnieju w Chinach, ale tam nasi rywale nie wystawili najmocniejszego składu. Takowym za to ograli Słoweńców w ćwierćfinale podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku" - m.in. piszą słoweńskie media przed meczem.

Zobacz także: Grbić i Polacy wciąż muszą o tym słuchać. "Kat" spełnił obietnicę

W drugim półfinale Japonia zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi (sobota, godz. 13.30).

Półfinał Ligi Narodów siatkarzy. O której mecz Polska - Słowenia? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream, wynik

Spotkanie Polski ze Słowenią w ramach półfinału tegorocznej edycji Ligi Narodów odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia. Początek o godzinie 9 polskiego czasu. Transmisję przeprowadzi Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Stream będzie dostępny na Polsat Box Go. My serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.