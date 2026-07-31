Słoweńcy piszą o Polsce przed półfinałem. Mają się za co mścić

Polsko-słoweńskie starcia to już klasyk w meczach o wysoką stawkę. Dla naszej reprezentacji często kończą się one dobrze, chyba że spotykamy się na mistrzostwach Europy. Tam faktycznie już dwukrotnie przegrywaliśmy ze Słoweńcami w przeciągu ostatniej dekady (1/8 finału w 2017 roku i półfinał w 2021 roku). Za to np. w 2024 roku Polacy pokonali bałkańskich przeciwników zarówno w meczu o 3. miejsce w Lidze Narodów (3:0), jak i w ćwierćfinale olimpijskim (3:1).

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Słowenia ma za co się rewanżować

Słoweńcy nie mieli od tamtej pory tak naprawdę okazji, żeby się na nas zemścić. Owszem, zmierzyliśmy się w bieżącej edycji Ligi Narodów w fazie zasadniczej i tam Polska przegrała 2:3. Jednak nie graliśmy wówczas najmocniejszym składem, a takie mecze to nieco intensywniejsze sparingi, nie starcia o wysoką stawkę. Słoweńskie media przypominają ostatnie dzieje ich reprezentacji w meczach z Polakami.

- Słowenii udało się ograć Polskę 3:2 w czerwcu w Lidze Narodów podczas pierwszego turnieju w Chinach, ale tam nasi rywale nie wystawili najmocniejszego składu. Takowym za to ograli Słoweńców w ćwierćfinale podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku - czytamy.

O ten tytuł Słowenia jeszcze nie grała

- Celem Słowenii będzie pierwszy w naszej historii finał Ligi Narodów. By się do niego dostać, musimy powtórzyć wynik z fazy zasadniczej, gdy wygraliśmy 3:2 i pokonać znów broniącą tytułu reprezentację Polski. Polacy pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3:1 i są dość pewni siebie przed starciem półfinałowym - to z kolei zapowiedź portalu rtvslo.si.

Mecz Polska - Słowenia o finał Ligi Narodów rozpocznie się w sobotę 1 sierpnia o 9:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl.