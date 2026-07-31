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Legenda oczarowana grą lidera Polaków. "W grze trzymały nas jego ataki"

Polscy siatkarze pokonali Ukrainę 3:1 w ćwierćfinale Ligi Narodów. W rozmowie z WP SportoweFakty to spotkanie ocenił Wojciech Drzyzga, komentator telewizyjny. Wskazał, że jest zachwycony jednym naszym zawodnikiem.
Nikola Grbić (z prawej) oraz Bartłomiej Bołądź, Liga Narodów siatkarzy 2026
Fot. Volleyball World

Polscy siatkarze notują serię dziesięciu zwycięstw z rzędu w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni w ćwierćfinale rozgrywek pokonali Ukrainę 3:1. Nie obyło się jednak bez kłopotów. W dwóch pierwszych setach podopieczni Raula Lozano stawiali nam twardy opór. Ostatecznie jednak większe umiejętności były po naszej stronie. 

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Bołądź czaruje na boisku. "Możemy na niego liczyć w trudnych momentach"

Można było obawiać się nieco spotkania z Ukrainą. Wojciech Drzyzga, trzykrotny wicemistrz Europy, podkreśla w rozmowie z WP SportoweFakty, że nasz ostatni rywal to zespół nieobliczalny. Nie miał jednak wątpliwości, kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko. 

- Trzeba było zagrać solidnie i my to zaprezentowaliśmy. Przyjęcie, pierwsza akcja: wszystko naprawdę funkcjonowało, jak należy. Oczywiście te dwa pierwsze sety nie były wybitne, ale później już kontrolowaliśmy mecz bez większego problemu. Rezerwowi pograli, też spisali się bez zarzutu i każdy z nich wniósł coś wartościowego - ocenił.

Znów swoją postawą zachwycił Bartłomiej Bołądź. Właściwie w naszym zespole nie widać skutków nieobecności Bartosza Kurka. Bołądź bowiem rozgrywa kapitalny sezon. W potyczce z Ukrainą zdobył 24 punkty. Atakował ze skutecznością 66 procent (19/29). Do tego dołożył pięć punktowych bloków.

Drzyzga nie ukrywa, że 31-latek mu imponuje. Bołądź stał się pierwszoplanową postacią w polskiej kadrze, co jeszcze kilka miesięcy temu nie było takie oczywiste.

- Dyspozycja Bołądzia jest tak dobra, że możemy na niego liczyć w trudnych momentach, gdy jakaś formacja drugiego skrzydła w ataku kuleje. Takim kulejącym zawodnikiem był na pewno Fornal w ataku, ale sporo dawał w obronie, wystawach piłki sytuacyjnej. Wilfredo trzymał się nieźle, ale dobrze pamiętam statystyki po drugim secie. Fornal grał na minus 4, a Wilfredo na minus 1. W grze trzymały nas ataki Bołądzia - dodał.

Polacy bronią tytułu w Lidze Narodów. Do złota pozostały dwa kroki. Najpierw trzeba wygrać sobotni półfinał - w nim drużyna Nikoli Grbicia o godz. 9:00 polskiego czasu zagra ze Słowenią. Dzień później niezależnie od wyniku zagra z kimś z pary USA - Japonia

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