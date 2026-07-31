Polscy siatkarze notują serię dziesięciu zwycięstw z rzędu w Lidze Narodów. Biało-Czerwoni w ćwierćfinale rozgrywek pokonali Ukrainę 3:1. Nie obyło się jednak bez kłopotów. W dwóch pierwszych setach podopieczni Raula Lozano stawiali nam twardy opór. Ostatecznie jednak większe umiejętności były po naszej stronie.

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Bołądź czaruje na boisku. "Możemy na niego liczyć w trudnych momentach"

Można było obawiać się nieco spotkania z Ukrainą. Wojciech Drzyzga, trzykrotny wicemistrz Europy, podkreśla w rozmowie z WP SportoweFakty, że nasz ostatni rywal to zespół nieobliczalny. Nie miał jednak wątpliwości, kto wyjdzie z tego pojedynku zwycięsko.

- Trzeba było zagrać solidnie i my to zaprezentowaliśmy. Przyjęcie, pierwsza akcja: wszystko naprawdę funkcjonowało, jak należy. Oczywiście te dwa pierwsze sety nie były wybitne, ale później już kontrolowaliśmy mecz bez większego problemu. Rezerwowi pograli, też spisali się bez zarzutu i każdy z nich wniósł coś wartościowego - ocenił.

Znów swoją postawą zachwycił Bartłomiej Bołądź. Właściwie w naszym zespole nie widać skutków nieobecności Bartosza Kurka. Bołądź bowiem rozgrywa kapitalny sezon. W potyczce z Ukrainą zdobył 24 punkty. Atakował ze skutecznością 66 procent (19/29). Do tego dołożył pięć punktowych bloków.

Drzyzga nie ukrywa, że 31-latek mu imponuje. Bołądź stał się pierwszoplanową postacią w polskiej kadrze, co jeszcze kilka miesięcy temu nie było takie oczywiste.

- Dyspozycja Bołądzia jest tak dobra, że możemy na niego liczyć w trudnych momentach, gdy jakaś formacja drugiego skrzydła w ataku kuleje. Takim kulejącym zawodnikiem był na pewno Fornal w ataku, ale sporo dawał w obronie, wystawach piłki sytuacyjnej. Wilfredo trzymał się nieźle, ale dobrze pamiętam statystyki po drugim secie. Fornal grał na minus 4, a Wilfredo na minus 1. W grze trzymały nas ataki Bołądzia - dodał.

Polacy bronią tytułu w Lidze Narodów. Do złota pozostały dwa kroki. Najpierw trzeba wygrać sobotni półfinał - w nim drużyna Nikoli Grbicia o godz. 9:00 polskiego czasu zagra ze Słowenią. Dzień później niezależnie od wyniku zagra z kimś z pary USA - Japonia.