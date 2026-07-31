Polscy siatkarze byli faworytami starcia z Ukraińcami w ćwierćfinale Ligi Narodów. Zawodnicy prowadzeni przez Nikolę Grbicia nie zawiedli i wygrali w czterech setach (25:22, 22:25, 25:20, 25:17). Nawet rywale są pod wrażeniem tego, jak radzą sobie Polacy.

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Polska pokonała Ukrainę i zagra o medale Ligi Narodów. Wasyl Tupczij komentuje

Po zakończeniu meczu Wasyl Tupczij udzielił wywiadu ukraińskiemu portalowi sport.ua. Jak atakujący podsumował wydarzenia na parkiecie? - W pierwszym secie całkiem nieźle sobie z nimi radziliśmy - pod koniec mieliśmy (dwa punkty straty - red.), ale nie wykończyliśmy swoich akcji, mimo że mieliśmy ku temu okazje… Ale cóż, taka jest siatkówka. W drugim secie ich powstrzymaliśmy. Trzeci set też był trudny [...], popełniliśmy kilka błędów… Oto rezultat! Czwarty set był kompletną porażką - nie mieliśmy zbyt wielu szans - mówił.

Tupczij dostał pytanie, czy Ukraina miała szanse ograć Polskę? - Oczywiście, były szanse. Czemu nie? Zawsze jest szansa, a my pokazaliśmy, że potrafimy wygrywać takie mecze, pokonując Włochy, Brazylię... Polska to bardzo silna drużyna z dobrym blokiem. Myślę, że może zdobyć złoto w tej Lidze Narodów - stwierdził.

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Następnie atakujący wskazał, co pomogłoby jego zespołowi zajść dalej w rozgrywkach. - Być może powinniśmy zagrać lepiej przeciwko innym drużynom, żeby w play-offach zagrać na przykład przeciwko Słowenii. Słowenia to trudny przeciwnik, ale mielibyśmy z nią większe szanse - ocenił.

Tak Tupczij ocenia szanse polskich siatkarzy w Lidze Narodów

Wspomniani Słoweńcy w ćwierćfinale pokonali 3:0 Turków i o finał zagrają właśnie z Polską. Zdaniem Tupczija faworytami, nie tylko tego spotkania, są zawodnicy Grbicia. - Uważam ich za faworytów turnieju. Myślę, że są nimi Polska i reprezentacja USA. Myślę, że Amerykanie pokonają Japończyków, mimo że Japonia wygrała wszystkie mecze w fazie grupowej Ligi Narodów - podkreślił.

Półfinały turnieju finałowego Ligi Narodów w Ningbo zaplanowano na sobotę 1 sierpnia. O godzinie 9:00 czasu polskiego reprezentacja Polski zagra z reprezentacją Słowenii, natomiast o godz. 13:30 rozpocznie się spotkanie Japończyków z Amerykanami. Mecze medalowe odbędą się w niedzielę 2 sierpnia, relacje tekstowe i najważniejsze informacje dotyczące finałów LN będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.