Ukraińcy nie kryją dumy po meczu z Polską

Polacy przystąpili do rywalizacji w chińskim Ningbo jako jedni z faworytów turnieju finałowego Ligi Narodów, lecz na ich drodze do strefy medalowej stanęli Ukraińcy. Nasi wschodni sąsiedzi w fazie zasadniczej rozgrywek prezentowali się naprawdę dobrze, co zaprocentowało pierwszym w historii awansem do ćwierćfinałów.

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Ostatecznie jednak Biało-Czerwoni - choć przegrali jednego seta - zdołali zwyciężyć 3:1 i dość pewnie zameldować się w półfinałach. Ukraińcy wprawdzie próbowali się odgryzać podopiecznym Nikoli Grbicia, ale jakość siatkarska, szczególnie w czwartej partii, stała po stronie reprezentacji Polski.

Ukraińskie media wprost po meczu z Polską: "Historyczne osiągnięcie"

Zaglądając do ukraińskich mediów na próżno szukać słów krytyki względem podopiecznych Raula Lozano. Wręcz przeciwnie - wszyscy podkreślają, że reprezentanci Ukrainy nie mieli prostego zadania, a i tak potrafiła postawić się Polsce w pierwszym i drugim secie.

"Przegrana z mistrzami" - taki tytuł widnieje na portalu sport.rbc.ua. "Ukraina podjęła walkę z liderem światowego rankingu, mimo to nie udało się jej dotrzeć do półfinału. Pierwszy i drugi set były wyrównane. Dopiero końcówka trzeciego i cały czwarty był pokazem ofensywy Polaków. Już sam awans do ćwierćfinału był historycznym osiągnięciem dla ukraińskiej siatkówki" - czytamy.

"Ukraińcy próbowali odpowiadać Polakom, ale nie zawsze im to się udawało. Dlatego mistrzowie Ligi Narodów krok po kroku umacniali swoją pozycję i zapewnili sobie ostateczne zwycięstwo 3:1" - napisał w swojej relacji Jurij Ostroumow.

Porażka jest określana przez portal football24.ua jako "godna". Serwis tribuna.com zaś podkreślił, że Ukraińcy poprawili swój najlepszy wynik w Lidze Narodów. W poprzednim sezonie jako debiutant nasi wschodni sąsiedzi zajęli dziewiątą lokatę. Dziś są w gronie ośmiu najlepszych drużyn.

Sport.ua zaś zaznacza, że Ukraińcy "dzielnie walczyli z mistrzami Europy" i nie ma wątpliwości co do skali wyzwania, jakie czekało Niebiesko-Żółtych. Na portalu sportnews.24.tv.ua również czytamy o "historycznym meczu" i "dzielnej walce z jednym z najsilniejszych rywali na świecie". Przypomniano również, że w fazie zasadniczej Ukraina mogła pokonać Polskę, lecz przegrała w tie-breaku.

- To był trudny mecz, ale jestem zadowolony z gry naszej drużyny i z tego, ile z siebie dała. Może nie pokazaliśmy maksimum możliwości, ale byliśmy tego blisko. Uwielbiam tę drużynę. Staraliśmy się przekazać pozytywne emocje naszemu krajowi i ludziom. W trudnych czasach robimy, co w naszej mocy - przyznał z kolei, cytowany przez portal tribuna.com, Jurij Semeniuk.

W półfinale rywalem Polaków będzie Słowenia. Drugą parę półfinalistów tworzą Japończycy i Amerykanie. Starcia te odbędą się 1 sierpnia. Jedno jest pewne - Biało-Czerwoni staną przed szansą na co najmniej brązowy medal tegorocznej Ligi Narodów.

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