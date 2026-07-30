Fatalne wieści dla Grbicia! Koniec sezonu dla kluczowego zawodnika

Reprezentacja Polski siatkarzy rywalizuje obecnie w finałowym turnieju Ligi Narodów siatkarzy. Zaczęło się po myśli i zgodnie z planem Nikoli Grbicia - Biało-Czerwoni pokonali Ukrainę 3:1 i awansowali do strefy medalowej. Cel jest jeden: powtórzyć sukces sprzed roku, kiedy to Polacy okazali się najlepsi w Ningbo.

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Nasi ćwierćfinałowi rywale, prowadzeni przez byłego selekcjonera polskiej kadry - Raula Lozano, nie okazali się znaczącą przeszkodą. Dobre półtora seta to za mało, by pokonać świetnie działającą drużynę. Im dłużej trwał mecz, tym wyraźniejsza była różnica klas. "Ostatecznie kadra Nikoli Grbicia dopięła swego i rozbiła rywali 25:17 w tej partii, pieczętując awans do strefy medalowej" - relacjonowaliśmy.

Koniec sezonu dla Kochanowskiego

Na horyzoncie pojawiają się jednak już Mistrzostwa Europy - w turnieju współorganizowanym przez Bułgarię, Finlandię, Włochy i Rumunię podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić zdobytego przed trzema laty tytułu. Okazuje się jednak, że reprezentacja Polski będzie musiała sobie poradzić bez jednej z największych gwiazd.

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"Koniec sezonu kadrowego dla mnie" - napisał na Instagramie Jakub Kochanowski, najlepszy zawodnik zeszłorocznej Ligi Narodów. Środkowy ogłosił oficjalnie, że nie udało mu się poradzić z kontuzją kolana, która wykluczyła go z gry w ostatnich miesiącach. Drobny zabieg, który miał pomóc siatkarzowi w szybszym powrocie do treningów, nie okazał się wystarczający.

"Niestety wszystko czego spróbowałem do tej pory w rehabilitacji kolana nie przyniosło rezultatów, więc zdecydowałem się na zabieg chirurgiczny. Nie ma niestety możliwości żebym zdążył na Mistrzostwa Europy, więc muszę skupić się na powrocie do zdrowia i sezonie klubowym" - przekazał Kochanowski, który w przyszłym sezonie Tauron Ligi występować będzie w drużynie mistrzów Polski - Aluronie CMC Warcie Zawiercie.

Środkowy obiecał jednak wspierać reprezentację - zarówno przed telewizorem, jak i życząc powodzenia tuż przed podróżą na mistrzostwa Europy. "Trzymam kciuki za was chłopaki i postaram się wpaść jeszcze przed wylotem na halę przybić pione i z Wami, kibicami zrobić sobie fotę" - zakończył Jakub Kochanowski.

Teraz jednak reprezentację Polski czekać będzie półfinał Ligi Narodów. Po wygranej nad Ukrainą, kolejnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Słowenia. Mecz ten rozpocznie się 1 sierpnia o godzinie 15:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.