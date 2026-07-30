Polacy w półfinale Ligi Narodów! Demolka w czwartym secie

Złoto - po ten medal reprezentacja Polski sięgnęła w minionym sezonie Ligi Narodów. Teraz również ma taki plan. Przez fazę grupową przeszła dość pewnie, zajmując drugą lokatę w tabeli. Przegrała tylko z Japonią i Słowenią, a więc na początku zmagań. Do czwartkowego ćwierćfinału przystąpiła na fali dziewięciu zwycięstw z rzędu w LN. Tam rywalem była Ukraina.

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Pierwszy set pod kontrolą Polaków

Nie ulegało wątpliwości, że Polska będzie faworytem do awansu. Przystąpiła do meczu w naprawdę mocnym składzie, mocniejszym nawet niż miała do dyspozycji w poprzednim spotkaniu przeciwko Ukrainie. A warto przypomnieć, że obie ekipy rywalizowały już w fazie grupowej. Wówczas Biało-Czerwoni przegrywali 0:2, ale byli w stanie odwrócić losy rywalizacji.

Początek czwartkowego meczu był dość nerwowy dla Polski. Choć nie miała problemów, by skończyć atak, to miała spore problemy z serwisem. Biało-Czerwoni oddali kilka punktów rywalom za darmo, co zirytowało nawet Nikolę Grbicia. Mimo wszystko dobrze funkcjonował nasz atak, co dawało sporo punktów. Nasi kadrowicze nie mieli większych kłopotów ze skutecznością.

Regularnie punkty zdobywali Wilfredo Leon, Bartłomiej Bołądź czy Tomasz Fornal. Polacy prowadzili już nawet 20:13. I właśnie wtedy Ukraina zabrała się za odrabianie strat, korzystając z przestoju Biało-Czerwonych. Zrobiło się niebezpiecznie, bo w końcówce przewaga stopniała do ledwie dwóch punktów (24:22). Na szczęście Polacy postawili kropkę nad "i" znakomitym blokiem! Najwięcej punktów zdobył w tej partii Leon - dziewięć.

Wtedy zaczęły się kłopoty...

W drugim secie nasz przyjmujący takiej skuteczności już nie miał. Ba, nie miała go cała polska ekipa. Ta partia była o wiele bardziej wyrównana. Początek był trudny dla kadry Grbicia. Przegrywała już 4:7. Udało się wyrównać, a gra toczyła się punkt za punkt. O krok z tyłu była jednak Polska. Jej największą bolączką był serwis, który psuła na potęgę. Zagrywki nie wychodziły szczególnie Leonowi i Fornalowi. Zrobiło się naprawdę nerwowo. Dodatkowo spadła skuteczność polskich ataków. Problem ze skończeniem akcji mieli prawie wszyscy z naszej kadry. Pojawiły się też kłopoty z przyjęciem. Szczególnie zabolał as Ukrainy przy stanie 21:22. W tej partii Biało-Czerwoni nie byli już w stanie odrobić strat. Rywale wygrali 25:22.

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W trzecim secie rywale nie odpuszczali. Gra była dość chaotyczna z obu stron, a przez to wyrównana. Każdy z zespołów miał problemy. Od stanu 10:10 mały oddech złapała Polska. Odskoczyła na trzy punkty (13:10), m.in. dzięki asowi serwisowemu Leona. W końcu błysnął w tym aspekcie. A na tym Polacy zatrzymywać się nie zamierzali. Powiększyli przewagę, a to dzięki blokom Komendy i Lemańskiego. Co więcej, teraz to rywale na potęgę prezentowali Biało-Czerwonym punkty po zepsutych zagrywkach. Ostatecznie set zakończył się wynikiem 25:20 dla Polski i ta była o krok od półfinału.

Czwarta odsłona rozpoczęła się od pewnego, czteropunktowego prowadzenia Polaków. Swoje ataki ponownie kończyli Leon, Bołądź i Fornal. Raul Lozano wziął czas, widząc że wynik ucieka Ukraińcom. Ale to nic nie dało, bo Biało-Czerwoni grali jak w transie. Doskonale na bloku prezentował się Komenda, a fenomenalne wejście z ławki zanotował Kamil Semeniuk. Końcówka seta należała do Bołądzia, który w pojedynkę zatrzymywał Ukraińców. Ostatecznie kadra Nikoli Grbicia dopięła swego i rozbiła rywali 25:17 w tej partii, pieczętując awans do strefy medalowej.

W półfinale rywalem będzie Słowenia. Drugą parę półfinalistów tworzą Japończycy i Amerykanie. Starcia te odbędą się 1 sierpnia. Jedno jest pewne - Biało-Czerwoni staną przed szansą na co najmniej brązowy medal tegorocznej Ligi Narodów.

Polska - Ukraina 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)