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Sensacja w Lidze Narodów! Mistrzowie świata ograni w trzech setach

Amerykański koncert w Ningbo! Reprezentacja USA zagrała fantastyczne spotkanie i rozbiła Włochów 3:0 (25:22, 25:21, 25:21) w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów. Amerykanie terroryzowali wręcz przeciwników asami serwisowymi, posyłając takowych aż 14. To właśnie fenomenalna zagrywka pomogła im powrócić do gry w trzecim secie, w którym mistrzowie świata prowadzili już 15:10.
Włochy - USA w Lidze Narodów
fot. Volleyball World

Japonia i Słowenia - te dwa zespoły zameldowały się już w półfinałach Ligi Narodów. Ci pierwsi ograli 3:1 Chiny, dzięki czemu mogli już spokojnie czekać na zwycięzcę starcia Włochów z Amerykanami. Do takiego meczu doszło już w fazie zasadniczej 15 czerwca. Zespół z Europy wygrał wówczas w kanadyjskiej Ottawie z amerykańskimi rywalami 3:2 po pasjonującej bitwie. Tym razem spodziewaliśmy się podobnie wyrównanego starcia.

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Włoskie piekło. Amerykanie szaleli w Chinach

Ćwierćfinałowy mecz zaczął się inaczej niż ten w Kanadzie. Tam Włosi wygrali pierwszego seta, a tym razem dokonali tego Amerykanie. Asy serwisowe okazały się kluczem. Dużo łatwiej triumfować, gdy w jednej partii posyła się ich aż sześć, a właśnie tego dokonali zawodnicy z USA. Poza tym mieli skuteczny duet Jake Hanes - Matthew Anderson (łącznie 13 pkt). Włosi mający nie lada kłopoty z przyjęciem, a co za tym idzie z innymi elementami gry, zasłużenie przegrali 22:25. 

Drugi set również zaczął się doskonale dla Amerykanów. Ich przewagę zbudował niemalże samodzielnie Jake Hanes. Najpierw poczęstował rywali dwoma potężnymi blokami, a potem posłał asa serwisowego. Jakby Włochom było mało, to niedługo później dostali kolejne dwa asy, tym razem od Andersona, co poskutkowało wynikiem 13:8 dla Stanów Zjednoczonych. Zespół USA miał 9 punktów zdobytych samą zagrywką w 1,5 seta. W innych aspektach gry też wyglądali również bardzo dobrze. Mistrzowie świata nie mieli sposobu, aby ich dopaść. Merrick McHenry zakończył seta atakiem ze środka. Amerykanie wygrali 25:21 i znaleźli się o krok od półfinału Ligi Narodów. 

Serwis lekiem na wszystko. USA w półfinale!

Włosi musieli uciec spod ściany, jeśli chcieli jeszcze odwrócić losy tego meczu. Nie mieli zamiaru składać broni. W trzecim secie w końcu udało im się odgryźć Amerykanom. To oni zaczęli wygrywać dłuższe akcje, poprawili defensywę, a w dodatku Giovanni Sanguinetti posłał asa. Wyszło z tego prowadzenie 15:10. Wszystko układało się dla nich korzystnie. Aż na zagrywkę wszedł Jake Hanes.

Najlepszy z Amerykanów w tym meczu dwa razy zaserwował tak, że Włosi nie mieli możliwości, by skutecznie zaatakować, a także posłał aż trzy asy. Dzięki niemu z 15:10 dla Italii zarobiło się 16:15, ale dla USA! Potem kolejnym zwycięskim serwisem powiększyli swoją przewagę do dwóch punktów. Gigantyczne problemy z przyjmowaniem serwisu rywali znów ukarały mistrzów świata. Włosi ewidentnie byli podłamani tym, co się stało. Robili w końcówce mnóstwo błędów i przegrali przez to seta 21:25, a cały mecz 0:3. Amerykanie po doskonałym w swoim wykonaniu spotkaniu awansowali do półfinału Ligi Narodów, w którym zagrają z Japonią!

Jeszcze dziś do boju o półfinał ruszy Polska. Nasza kadra zagra o 13:30 czasu polskiego z Ukrainą. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl. 

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