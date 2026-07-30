Liga Narodów. O której mecz Polska - Ukraina? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Biało-czerwoni w chińskim Ningbo będą bronić mistrzowskiego tytułu, wywalczonego rok temu. Wtedy, także w tym mieście, wygrali z Włochami 3:0. W dwóch poprzednich meczach fazy pucharowej Polacy nie przegrali choćby seta, wygrywając do 0 w ćwierćfinale z Japonią, a w półfinale odprawiając Brazylię.

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Reprezentacja Polski faworytem, ale Ukraina ma swoje atuty

Ostatnie cztery spotkania między Polską a Ukrainą miały najczęściej bardzo wyrównany przebieg, choć tylko jedno z nich było o stawkę, pozostałe były meczami towarzyskimi. W czerwcu 2026 roku podczas turnieju Ligi Narodów w Chinach kadra Nikoli Grbicia miała spore problemy, przegrywając już 0:2. Ostatecznie spotkanie to zakończyło się wygraną Polaków 3:2.

- Francja, Brazylia i Bułgaria nie zakwalifikowały się do ćwierćfinału. Dla tych, którzy tu są, jest historyczna okazja, by się pokazać i coś wygrać. Musimy w każdym meczu grać naszą najlepszą siatkówkę. Kiedy graliśmy z Ukrainą w pierwszym turnieju, brakowało nam wielu zawodników. Im brakowało tylko jednego, ale akurat ten robi dużą różnicę [Oleh Płotnycki - przyp. red.]. On jest bardzo, bardzo ważny dla Ukrainy. Ich poziom stał się od razu lepszy, kiedy wrócił. Wygrali z Brazylią i Włochami. Zakwalifikowali się też do finału, a to dla nich historyczny sukces - powiedział trener naszej reprezentacji.

Ukraińcy są więc na fali wznoszącej. Mogą stanowić poważne zagrożenie dla faworyzowanej Polski, bo też niewiele mają do stracenia. Presja wygranej z pewnością spoczywa na barkach Biało-czerwonych. Naszą kadrę za wyrównany, wysoki poziom chwalił trener Ukrainy, Raul Lozano.

- Ta drużyna to aktualny mistrz Ligi Narodów, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu FIVB i od dwóch dekad należy do ścisłej światowej czołówki. Dlatego Polska jest faworytem w meczu z Ukrainą. Mój zespół będzie musiał zagrać bardzo dobrze, na granicy swoich możliwości, aby mieć szansę w tym spotkaniu. Takie mecze są niezwykle pouczające - przyznał szkoleniowiec Biało-Czerwonych w latach 2005-08.

Ćwierćfinał Ligi Narodów siatkarzy. O której mecz Polska - Ukraina? Gdzie oglądać? Transmisja na żywo, stream, wynik

Spotkanie Polski z Ukrainą w ramach 1/4 finału tegorocznej edycji Ligi Narodów odbędzie się w czwartek 30 lipca. Początek o godzinie 13.30 polskiego czasu. Transmisję przeprowadzi Polsat, Polsat Sport 1 i Polsat Sport Extra 2. Stream będzie dostępny na Polsat Box Go. My serdecznie zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.