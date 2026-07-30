Dla reprezentacji Ukrainy ćwierćfinał Ligi Narodów jest najlepszym rezultatem w historii ich występów w tych rozgrywkach. Dla Polaków występy na tym poziomie są czymś regularnym. Biało-Czerwoni tylko raz - w pierwszej edycji - nie zdobyli medalu.

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Tak Ukraińcy piszą o reprezentacji Polski

Nie jest więc zaskoczeniem, że w czwartkowym meczu to Polacy będą zdecydowanymi faworytami. Tak samo uważa portal Sport.ua, który zwraca uwagę na to, że Biało-Czerwoni "obecnie notują serię dziewięciu meczów z rzędu. W ostatnim tygodniu fazy grupowej, gdy wszystkie czołowe zespoły grały już najlepszymi składami, Polacy pewnie pokonali Francję, USA, Bułgarię i Brazylię".

"Nie jest czymś niecodziennym dla Polaków, żeby szczyt formy osiągnąć tuż przed kluczowymi meczami. Zwłaszcza w fazie pucharowej. Rok temu w fazie pucharowej Ligi Narodów Polacy bez problemów awansowali do finału, gdzie nie dali szans Włochom, wygrywając 3:0" - dodano. "Gra zespołowa jest ich największą siłą" - czytamy.

"Polacy mogą się poszczycić najmocniejszym i najbardziej pełnym składem w Lidze Narodów i biorąc pod uwagę turniejową drabinkę są jednym z faworytów do tego, żeby osiągnąć przynajmniej finał" - uważają Ukraińcy. Jedyną słabość polskiej kadry widzą w serwisie.

Według Sport.ua to właśnie w swoim serwisie oraz w bloku przewagi będą szukać Ukraińcy. Portal nie ma jednak większych złudzeń - wygrana nawet jednego seta będzie sporym sukcesem. "Najważniejsze dla Niebiesko-Żółtych będzie granie swojej najlepszej siatkówki i stawienie oporu w meczu z jedną z najlepszych drużyn świata" - czytamy.

Mecz Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów odbędzie się w czwartek 30 lipca o godz. 13:30. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.