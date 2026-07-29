W środę rozpoczął się turniej finałowy siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszych dwóch meczach ćwierćfinałowych Słowenia wygrała z Turcją 3:0 (25:21, 35:33, 39:37), a Japonia pokonała Chiny 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23). W czwartek zostaną rozegrane dwa kolejne spotkania ćwierćfinałowe - Włochy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi, a Polska zagra z Ukrainą.

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Nikola Grbić przestrzega przed ćwierćfinałem Ligi Narodów

Biało-Czerwoni oczywiście są zdecydowanymi faworytami ćwierćfinału z Ukrainą i ich porażka byłaby sensacją. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że Ukraina w fazie grupowej potrafiła pokonać 3:0 Włochów czy 3:1 Brazylijczyków.

Przed lekceważeniem Ukrainy przestrzega Nikola Grbić, trener reprezentacji Polski.

- Francja, Brazylia i Bułgaria nie zakwalifikowały się do ćwierćfinału. Dla tych, którzy tu są, jest historyczna okazja, by się pokazać i coś wygrać. Musimy w każdym meczu grać naszą najlepszą siatkówkę. Kiedy graliśmy z Ukrainą w pierwszym turnieju, brakowało nam wielu zawodników. Im brakowało tylko jednego, ale akurat ten robi dużą różnicę [Oleh Płotnycki - red.]. On jest bardzo, bardzo ważny dla Ukrainy. Ich poziom stał się od razu lepszy, kiedy wrócił. Wygrali z Brazylią i Włochami. Zakwalifikowali się też do finału, a to dla nich historyczny sukces - powiedział Nikola Grbić, cytowany przez TVP Sport.

Mecz Polska - Ukraina rozpocznie się w czwartek o godz. 13.30. Zapraszamy Państwa na relację na żywo z tego pojedynku na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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Zwycięzca pojedynku Polska - Ukraina w półfinale Ligi Narodów zmierzy się z reprezentacją Słowenii. W drugim półfinale Japonia zagra z Włochami lub Stanami Zjednoczonymi.