Afera wokół polskiej kadry po słowach Wołosz. "To wręcz toksyczne"

W obecnym sezonie reprezentacyjnym w polskiej kadrze nie ma kilku ważnych zawodniczek. Wcześniej poinformowały trenera Stefano Lavariniego, że nie będą w tym roku grały w narodowych barwach. Później okazało się, że jedną z takich osób była Dominika Pierzchała. Tak się złożyło, że kierownik drużyny Szymon Szlendak otwarcie skrytykował ją w studiu Polsatu Sport.

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Sadurek zareagowała na słowa Wołosz. "Jej też zdarzyło się rezygnować"

Mocno wypowiedziała się także Joanna Wołosz, która w wywiadzie z TVP Sport uznała, że nie popiera odmowy gry w reprezentacji Polski. Podkreśliła, iż gra w narodowych barwach powinna oznaczać coś więcej dla siatkarek. Na jej słowa w rozmowie z "Faktem" zareagowała Milena Sadurek, świetna przed laty zawodniczka.

- Jeśli chodzi o Asię i jej opinię, to oczywiście ma prawo powiedzieć to, co chce. Jest wolnym człowiekiem. Ale z tego, co pamiętam, jej też zdarzyło się zrezygnować z kadry za czasów trenera Jacka Nawrockiego. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - powiedziała.

Chwilę później Sadurek wyjaśniła, dlaczego dzieje się tak, że część zawodniczek może odmawiać gry w reprezentacji Polski.

- Możemy wszystko potępiać, ale warto pamiętać, że są różni ludzie i każdy ma inne podejście. Jedna zawodniczka dałaby się pokroić za reprezentację Polski. A ktoś inny ma inne ego, inne wyobrażenie o swojej roli. Chce być pierwszoplanową postacią, grać w pierwszej szóstce. Jeśli nie gra w pierwszej szóstce, to nie potrafi już tworzyć drużyny ani być jej częścią. Dlatego mówię, że są różne charaktery, różne osoby i różne powody rezygnacji - dodała.

Sadurek nie gryzie się w język. "Czasami jest to wręcz toksyczne"

Była reprezentantka Polski zwróciła również uwagę na fakt, iż dane siatkarki mogą psuć atmosferę w kadrze w momencie, gdy wiedzą, że nie mają szansy na regularną grę.

- Uważam, że nie każdy zawodnik nadaje się do pełnienia roli zmiennika. Czasami jest to wręcz toksyczne dla drużyny, bo ambicja takiej osoby jest tak duża, że psuje atmosferę tylko dlatego, że nie odgrywa pierwszoplanowej roli - skwitowała.

Obecnie podopieczne Stefano Lavariniego przygotowują się w Szczyrku do mistrzostw Europy, które na przełomie sierpnia i września rozegrane zostaną w Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji.

Wcześniej Biało-Czerwone nie awansowały do turnieju finałowego Ligi Narodów. W poprzednich trzech edycjach imprezy tej rangi zdobywały brązowe medale.

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