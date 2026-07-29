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Stało się. Rosjanie złożyli wniosek o grę w Lidze Narodów

Rosyjskie reprezentacje siatkarskie są o krok bliżej powrotu do międzynarodowej rywalizacji. Po tym, jak Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) zdecydowała o przywróceniu Rosjan do rozgrywek od 2027 roku, tamtejsza federacja wykonała kolejny ruch. Oficjalnie zgłosiła męską i żeńską reprezentację do udziału w Lidze Narodów 2027.
Flaga Rosji
Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

Decyzja FIVB już wywołała wiele kontrowersji. Rosyjskie reprezentacje zostały zawieszone po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Choć federacja zdecydowała o ich ponownym dopuszczeniu do międzynarodowej rywalizacji, nastąpi to od sezonu 2027. 

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Rosjanie coraz bliżej powrotu

Już sama zapowiedź powrotu spotkała się z falą krytyki. Wielu przedstawicieli środowiska siatkarskiego zwraca uwagę, że Rosja nadal prowadzi wojnę z Ukrainą, dlatego przywrócenie jej reprezentacji do najważniejszych rozgrywek budzi poważne wątpliwości natury sportowej i etycznej.

Rosjanie zrobili teraz ważny krok w stronę powrotu do Ligi Narodów, składając wniosek o uczestnictwo w tych rozgrywkach. Informację potwierdził sekretarz generalny Ogólnorosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej Aleksandr Jariomienko.

- Skład uczestników Ligi Narodów 2027 zostanie ustalony po zakończeniu rozgrywek w 2026 roku, również z uwzględnieniem światowego rankingu, który daje nam podstawy, by liczyć na miejsce w turnieju. W najbliższym czasie dowiemy się, jaką decyzję techniczną dotyczącą powrotu rosyjskich reprezentacji podejmie FIVB - przekazał w rozmowie z agencją TASS.

Wysokie miejsca rosyjskich drużyn w rankingu

Rosyjska federacja wydaje się jednak spokojna o udział swoich drużyn w Lidze Narodów. Kluczowe znaczenie ma światowy ranking FIVB.

Reprezentacja mężczyzn zajmuje obecnie 3. miejsce w światowym zestawieniu, co praktycznie gwarantuje jej miejsce w przyszłorocznej edycji Ligi Narodów po zakończeniu wszystkich formalności. Z kolei reprezentacja kobiet plasuje się na 9. pozycji, co również daje jej realne szanse na udział w prestiżowych rozgrywkach.

Wszystko wskazuje na to, że po kilku latach nieobecności Rosjanie ponownie pojawią się na światowych boiskach.

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