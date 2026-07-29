Media: Polska chce zorganizować międzynarodowy turniej

Polska jest jedną z siatkarskich potęg, co przekłada się również na liczbę organizowanych imprez. W ostatnich latach nasz kraj gościł: Final Four Ligi Mistrzów (sezon 2024/25), mistrzostwa świata mężczyzn (w 2022 r. ze Słowenią, ponownie w 2027 r.) i kobiet (2022 r., wspólnie z Holandią) czy mistrzostwa Europy panów (2021 r., wraz z Czechami, Estonią i Finlandią). Tym razem nad Wisłą miałaby się odbyć inna impreza.

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Polska może zorganizować kolejną dużą imprezę w siatkówce. Znamy miasto

Chodzi o klubowe rozgrywki mężczyzn. "Według moich informacji, Polska chce zorganizować klubowe mistrzostwa świata 2026. Turniej, który zaplanowany jest na grudzień, miałby odbyć się w Częstochowie" - przekazał na platformie X dobrze poinformowany Jakub Balcerzak.

W KMŚ biorą udział najlepsze zespoły z poszczególnych kontynentów. W ostatnich dwóch latach były to: triumfator i finalista Ligi Mistrzów CEV, klubowi mistrzowie i wicemistrzowie Ameryki Płd. oraz Azji, a także mistrz Afryki. Ośmiodrużynową stawkę uzupełnia gospodarz. Choć był wyjątek w 2024 r., gdy Jastrzębski Węgiel jako srebrny medalista LM wycofał się z międzykontynentalnej imprezy, a jego miejsce zajęło Cucine Lube Civitanova (jako półfinalista LM, w tamtej edycji nie było meczu o trzecie miejsce).

Częstochowa zgłasza się do organizacji klubowych mistrzostw świata. Oto możliwi uczestnicy

Jeśli klucz doboru uczestników pozostanie ten sam, to w tym roku można by spodziewać się dwóch polskich zespołów: jednego jako gospodarza (nasuwa się Norwid Częstochowa) i Warty Zawiercie jako finalisty LM. Do tego jako klubowy mistrz Europy przyjechałaby Perugia z Kamilem Semeniukiem w składzie. Amerykę Południową reprezentowałyby brazylijskie Volei Renata/Campinas (mistrz) i Sada Cruzeiro Volei (wicemistrz), natomiast Azję indonezyjskie Jakarta Bhayangkara Presisi (mistrz) oraz irańskie Foolad Sirjan Iranian (wicemistrz), z kolei Afrykę najlepsze na kontynencie Al Ahly z Egiptu.

Przypomnijmy, że ostatnią edycję klubowych mistrzostw świata wygrała Perugia, która w finale zwyciężyła 3:0 Osaka Blueton. Ten drugi zespół w półfinale pokonał 3:0 Wartę Zawiercie, późniejszego brązowego medalistę. Polski zespół ograł 3:0 Volei Renata, gospodarza imprezy - właśnie Brazylia gościła dwie ostatnie edycje KMŚ, pięć z sześciu ostatnich oraz 9 z 12 minionych edycji (nie było turnieju w 2020 r.). Wyjątki to Bengaluru w 2023 r. oraz "polskie" turnieje z lat 2017-2018, najpierw w Opolu, Krakowie i Łodzi, potem w Częstochowie, Płocku i Rzeszowie.

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Polska dwukrotnie gościła tę imprezę, ale nasz klub jeszcze nigdy jej nie wygrał - poza Wartą Zawiercie brąz zdobyła też Skra Bełchatów w 2012 r., która dołożyła do tego srebra w latach 2009-2010. Natomiast w 2011 r. drugi był Jastrzębski Węgiel - wszystkie trzy finały zostały przegrane z Trentino Volley.