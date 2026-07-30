Wystarczyły dwa lata, by powstała legenda reprezentacji Polski pod wodzą Huberta Jerzego Wagnera. Legenda, z którą przyszło się mierzyć wszystkim kolejnym pokoleniom trenerów i kadrowiczów. Aż 40 lat trzeba było czekać na powtórzenie pierwszego z dwóch wielkich dokonań tej drużyny – mistrzostwa świata z 1974 roku. Zostało ono potem nawet przebite, ale olimpijskie złoto sprzed 50 lat pozostaje niedoścignionym ideałem. Nie tylko dlatego, że jest wciąż największym sukcesem w historii krajowej siatkówki, ale też z racji dramaturgii tamtego finału i aspektów wykraczających poza sam sport.

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Dwudniowa walka o olimpijskie złoto. Kpiono z deklaracji "Kata"

Z przymrużeniem oka można stwierdzić, że to wcale nie 30 lipca powinniśmy obchodzić rocznicę olimpijskiego triumfu polskich siatkarzy, bo w 1976 roku ich długi i wyczerpujący pojedynek z reprezentacją ZSRR zakończył się już po północy czasu lokalnego. A triumf ten robi tym większe wrażenie, że był to ich drugi pięciosetowy mecz w niespełna 24 godziny. I czwarty (na sześć w całym turnieju) składający się z maksymalnej liczby setów oraz czwarty taki wygrany. Miano mistrzów piątego seta w końcu zobowiązywało.

Opisywano wtedy, że droga Polaków do tego wielkiego sukcesu przypominała drogę przez mękę. Trudno było się nie zgodzić, gdy widziało się choćby, jak przegrali dwa pierwsze sety meczu otwarcia z Koreą Płd. Potem w fazie grupowej byli jeszcze o krok od przegranej z Kubańczykami, gdy w decydującej partii było już 11:14. I w tej sytuacji odrodzili się.

W tych trudnych momentach satysfakcję pewnie mieli wszyscy ci, którzy ironizowali słysząc, że 35-letni Wagner miał zadeklarować przed wylotem do Montrealu, że interesuje go tylko złoto. Z jednej strony trudno mówić o wielkim zaskoczeniu - od dwóch lat Polacy byli mistrzami świata. Ale potem kadrowicze przyznawali, że gdy dotarły do nich te słowa szkoleniowca (pojawiała się też po latach wersja, że zostały one nieco "podkręcone" przez dziennikarza), to poczuli wynikającą z nich odpowiedzialność.

Taka wypowiedź pasowała zaś do stylu bycia Wagnera, który słynął z wpajania zawodnikom ambicji i z bardzo ciężkich treningów. Legendą obrosły trzymiesięczne przygotowania Biało-Czerwonych do tamtych igrzysk, w tym miesiąc spędzony na obozie w Zakopanem. Poza typowymi treningami w hali, co drugi dzień biegali wtedy po górach z obciążnikami, mijając zaskoczonych turystów. To właśnie dzięki wypracowanej w ten sposób ogromnej wytrzymałości mieli mieć potem przewagę kondycyjną nad wyczerpanymi rywalami, gdy w meczu dochodziło do piątego seta.

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Pięć godzin w nogach vs. 11,5 godz. Taktyka na zamęczanie przyniosła efekt

Potwierdziło się to także w finale w Montrealu. A warto przypomnieć, że przystąpili do niego znacznie bardziej wymęczeni niż rywale. Ci ostatni nie stracili w drodze do meczu o złoto nawet seta, a do tego w fazie grupowej rozegrali o jedno spotkanie mniej (wynikało to z wycofania się Egiptu i zmniejszenia liczby drużyn w drugiej grupie). Reprezentacja ZSRR miała w nogach więc wtedy tylko pięć godzin gry, a zespół Wagnera - aż 11,5.

W samym finale, który miał być dla potężnych rywali szansą na rewanż za bolesną porażkę podczas MŚ, Polacy też musieli się mierzyć z trudnościami. W największych tarapatach byli w czwartym secie, w którym roztrwonili przewagę 14:12 (wtedy grano systemem do 15 punktów i zdobywano je tylko przy własnej zagrywce), a po chwili dwukrotnie byli o punkt od przegrania całego spotkania.

W kluczowym momencie efekty zaczęła przynosić też taktyka Wagnera w postaci regularnego nękania zagrywką jednego z liderów przeciwników – Władimira Czernyszowa. W końcówce czwartej partii ten grający wcześniej bardzo skutecznie zawodnik zaczął się coraz częściej mylić. To on w ostatniej akcji tej części meczu posłał piłkę na aut. Tie-break zaczął się co prawda od prowadzenia 4:0 ekipy ZSRR, ale od stanu 7:7 punktowali już tylko Biało-Czerwoni.

- Czernyszow! I aut! Aut, nie było bloku! - krzyczał po ostatniej akcji do mikrofonu komentator TVP Wojciech Zieliński, a słowa te przypominano po latach przy każdej okazji. Siatkarze i Wagner skakali zaś wtedy w euforii na parkiecie, rzucając się sobie w ramiona. Rezerwowy Bronisław Bebel niedawno na antenie Polsatu Sport wspominał z uśmiechem, że wyskoczył wtedy wyżej niż Jacek Wszoła, który na tych samych igrzyskach zdobył dwa dni później olimpijskie złoto w skoku wzwyż.

Wójtowicz zaskoczył Boska. "To zupełnie nie pasowało do jego charakteru"

Z radości skakał też wtedy Tomasz Wójtowicz, czym zaskoczył kolegów z kadry przyzwyczajonych do jego spokojnego podejścia i opanowania.

- System nerwowy miał jeszcze mocniejszy niż technikę. Przed finałem igrzysk w Montrealu tylko my dwaj spaliśmy dobrze, reszta trochę mniej. A on zdecydowanie lepiej ode mnie. Po prostu potrafił się odizolować i już. A to wielka zaleta w sporcie wyczynowym. Zaskoczyła mnie jego reakcja po zdobyciu przez nas złotego medalu. Na żywo tego nie widziałem, ale na oglądanym później filmie zobaczyłem, że Tomek skakał z radości. Byłem zdziwiony, bo to zupełnie nie pasowało do jego charakteru. Gdyby mnie ktoś wtedy zapytał, to na pewniaka bym powiedział, że wszyscy skakali, ale Tomek nie – opowiadał Sport.pl Ryszard Bosek, wspominając zmarłego cztery lata temu Wójtowicza.

Z tamtej złotej drużyny 50. rocznicy olimpijskiego złota nie doczekali jeszcze także Wagner i Wiesław Gawłowski (obaj mieli wypadek samochodowy, Wagner zmarł z powodu doznanego wówczas zawału). W porównaniu ze składem z MŚ 1974 na igrzyskach w Montrealu brakowało m.in. Stanisława Gościniaka. Wybitny rozgrywający po sukcesie w Meksyku postanowił wyjechać z Polski, by grać na co dzień w USA, na co nie miał zgody ówczesnych władz kraju i za karę już więcej w kadrze nie zagrał. Właśnie też ze względów politycznych zwycięstwo nad ZSRR w walce o olimpijskie złoto miało dodatkowe znaczenie. Kolejną okazją do rewanżu miały być igrzyska w Moskwie w 1980 r. Na nich zgodnie z oczekiwaniami triumfowali gospodarze, ale Biało-Czerwoni nie dotarli wtedy do finału. Osłabieni kadrowo zakończyli występ na czwartym miejscu.

Utytułowany strzelec próbował pomóc Polakom żartami. Wycieczka helikopterem

Po latach we wspomnieniach zawodnicy ze złotej drużyny Wagnera nieraz zaznaczali, że o ile ich triumf w MŚ był dla wszystkich wielką niespodzianką, to przed igrzyskami byli już wymieniani w gronie kandydatów do medali. Bosek opowiadał mi kiedyś, że w Montrealu był tak skoncentrowany na zadaniu, że na świeżo nie pamiętał nic z samego turnieju. Większość jego kolegów miała problem z zaśnięciem przed finałem. Kapitan Edward Skorek opowiadał potem w TVP Sport, że Józef Zapędzki - dwukrotny mistrz olimpijski w strzelectwie sportowym - próbował im wtedy pomóc rozluźnić się i opowiadał kawały. Wójtowicz z kolei w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem wspominał, że nawet on – zwykle będący oazą spokoju – stresował się wtedy.

- Ale nie samym meczem o złoto. Stresowało mnie to, że cały kraj na ten mecz czekał. Z naszego finału MŚ nie było nawet transmisji. Polska jeszcze naszymi meczami nie żyła. A jak wracaliśmy - z Meksyku samolotem do Paryża, a z Paryża do Warszawy pociągiem - nikt nas specjalnie nie witał. Z Montrealu przylecieliśmy na Okęcie, gdzie czekał na nas tłum szczęśliwych ludzi. A stamtąd ja i Leszek Łasko mieliśmy specjalny helikopter do Świdnika, przysłany z fabryki WSK. Po drodze piloci, mistrzowie w powietrznych akrobacjach, popisywali się przed nami ewolucjami. W końcu wylądowaliśmy na stadionie wypełnionym kibicami – opowiadał po latach wybitny siatkarz, który jako zawodnik Avii Świdnik był wtedy formalnie związany zawodowo z fabryką śmigłowców.

Do kraju z wielką satysfakcją wracał wtedy też Wagner, z którego przedturniejowej deklaracji drwiono. W poświęconej mu słynnej książce "Kat", którą wydano już po jego śmierci, Władysław Pałaszewski – który w trakcie igrzysk 1976 był sędzią siatkarskim – opowiadał, że tuż po wywalczeniu złota Wagner podszedł do niego i stwierdził: "Teraz wszyscy mogą mnie pocałować w d**ę!". Sam szkoleniowiec twierdził, że on takiego sformułowania nie użył, a zrobił to w rozmowie w Kanadzie dziennikarz Lech Cergowski. Wypowiedź cytowana przez Pałaszewskiego przylgnęła jednak do Wagnera.

Do polskich siatkarzy przez lata przylgnęła zaś potem "klątwa ćwierćfinału" w igrzyskach. W latach 2004-21 za każdym razem na tym etapie odpadali z rywalizacji w turnieju olimpijskim, mimo zdobywania krążków MŚ czy ME. Szczególnie bolało to w 2016 i 2021 roku, gdy występowali jako mistrzowie świata. Bosek i spółka zaś za każdym razem powtarzali, że nie mają nic przeciwko, by ktoś im wreszcie dorównał.

Trwająca prawie 50 lat posucha medalowa zakończyła się w Paryżu, gdy kadra pod wodzą trenera Nikoli Grbicia wywalczyła srebro. Wciąż jednak złoto ekipy Wagnera pozostaje największym sukcesem polskiej siatkówki, a pełen dramaturgii pojedynek z ZSRR wspominany jest niczym słynny mecz na Wembley piłkarskiej reprezentacji Polski. Najbliższą okazją do powtórzenia wyczynu legendarnych poprzedników siatkarze będą mieli podczas igrzysk w Los Angeles, które odbędą się za dwa lata.