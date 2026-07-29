Alarm w polskiej kadrze przed mistrzostwami Europy. Występ liderki zagrożony

Polskie siatkarki nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów w Makau. Szanse Biało-Czerwonych przekreśliła porażka z Japonkami, która zrzuciła naszą kadrę na ósmą lokatę. Stefano Lavarini jednak nie miał łatwo - wiele zawodniczek postanowiło zrezygnować z gry dla reprezentacji, o czym w rozmowie z Polsatem Sport opowiadał kierownik kadry, Szymon Szlendak.

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- W mediach pojawia się wiele teorii, bo trener Lavarini przyjmuje taką taktykę, że stara się skupiać całą uwagę na dziewczynach, które akurat z nim są (...) Ale są też zawodniczki, do których trener dzwoni i słyszy, o czym wspomniał, odmowę. Nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, bo powody bywają różne: zdrowotne, osobiste, inne plany - mówił.

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Teraz jednak problemy piętrzą się jeszcze bardziej. Do sensacyjnych rezygnacji dochodzą także problemy zdrowotne poszczególnych siatkarek. Całą fazę zasadniczą Ligi Narodów opuściła Martyna Czyrniańska, lecz ona na szczęście jest już gotowa do gry i przygotowuje się do mistrzostw Europy wraz z resztą reprezentantek.

Z tym, że w gronie 16 pań, które aktualnie trenują w Szczyrku, nie ma jednej z najważniejszych liderek polskiej kadry. Mowa o Martynie Łukasik. Przyjmująca zmaga się z urazem i choć znalazła się w szerokim składzie na najważniejszą imprezę tego roku, to wciąż jej występ stoi pod olbrzymim znakiem zapytania.

- Czekamy jeszcze na wyniki badań i opinię lekarzy. O braku Martyny nie zadecydowały względy sportowe, ale zdrowotne. Ona jest dla nas kluczową zawodniczką na pozycji przyjmującej - zdradził drugi trener reprezentacji Polski, Nicola Vettori, cytowany przez portal Strefa Siatkówki.

Do mistrzostw Europy pozostał niespełna miesiąc. 22 sierpnia Biało-Czerwone rozpoczną rywalizację w tym turnieju, a w fazie grupowej zmierzą się z Turcją, Niemcami, Słowenią, Łotwą i Węgrami. Wcześniej podczas Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej w Koszalinie zagrają przeciwko Ukrainie, Francji i Włochom. Towarzyski turniej zaplanowano na dni 11-13 sierpnia.

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