24:23 i as na koniec meczu. Oto drudzy półfinaliści Ligi Narodów

Ćwierćfinały Ligi Narodów skojarzyły ze sobą dwie azjatyckie ekipy z dwóch różnych biegunów tabeli zasadniczej. Japonia wygrała wszystkie 12 spotkań, zaś Chiny przegrały 11 razy i raz wygrały, zdobywając cztery oczka. W turnieju finałowym outsiderzy zagrali tylko z racji roli gospodarzy.

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Sensacja wisiała w powietrzu. Nagle nastąpiło przebudzenie faworytów Ligi Narodów

Trybuny w Ningbo miały jednak poplątać ręce i nogi faworytom, a przede wszystkim pomóc Chińczykom w sprawieniu nie tyle co niespodzianki, a sensacji. Od samego początku rywalizacji zresztą sensacja wisiała w powietrzu, bo po kilku składnych atakach Wang Bina czy Zhang Zhejii, Chińczycy prowadzili trzema punktami.

Japończycy mieli problemy, a gdy zablokowany na 5:9 został Yuji Nishida, Laurent Tillie poprosił o czas. Z tym, że ten niewiele pomógł zawodnikom z Kraju Kwitnącej Wiśni, bo Chińczycy wciąż grali bardzo solidnie. Swoje punkty dokładał Jian Chuan, a blok obijał Li Yongzhen. Pięciopunktowa przewaga reprezentantów Chin zaczęła topnieć, więc Vital Heynen wniósł o przerwę. Tuż po niej jednak do remisu doprowadził Nishida, a zaraz Japończycy wyszli na prowadzenie 20:19. Niedługo jednak się nim nacieszyli, bo Li Lei dał Chinom dwie piłki setowe. Ostatecznie partię zakończył Li Yongzhen - Chińczycy wygrali 25:23.

Rewelacyjna gra gospodarzy nie była dziełem przypadku, co potwierdzał początek drugiego seta. Najpierw trafił Li Lei, potem w aut uderzył Ran Takahashi, a skuteczny ze środka był Zhang Zhejia. Chińczycy niedługo po otwarciu partii znów prowadzili trzema punktami i zamierzali powtórzyć numer, który wywinęli Japończykom w pierwszej odsłonie.

Ekipę Laurenta Tillie starał się ciągnąć Yuki Ishikawa, ale różnica trzech oczek nie chciała stopnieć. Tym bardziej że nie pomagały pomyłki na zagrywce, jak chociażby ta, którą popełnił Nishida. Wreszcie jednak Japońscy siatkarze złapali kontakt, po czym wyszli na prowadzenie 21:19 dzięki punktom zdobytym przez Larry'ego Ik Evbade-Dana, Shomę Tomitę czy Kento Miyaurę. Niedługo później siatkarze z Kraju Kwitnącej Wiśni dopięli swego i wygrywając drugą partię 25:23 doprowadzili do remisu.

Trzeci set od początku był pod kontrolą Japończyków. Zagrania psuli Wang Bin, Jiang Chuan i Zhang Zhejia, co skrzętnie wykorzystywali Evbade-Dan, Tomita czy Nishida. Przewaga siatkarzy trenera Tillie wynosiła już sześć punktów, co sprawiło, że bardzo szybko obie przerwy czasowe zdecydował się wykorzystać trener Heynen.

Japończycy zaczęli przypominać tę reprezentację, która ogrywała każdego w fazie zasadniczej. Przewaga rosła z minuty na minutę za sprawą kolejnych punktów zdobywanych przez Takahashiego, Nishidę i Tomitę. Zrobiło się 19:10, a pokaźnej zaliczki podopieczni Laurenta Tillie już nie oddali, wygrywając 25:16.

Wszystko zatem wskazywało na to, że sensacji nie uświadczymy. Tym bardziej że Japonia kontynuowała dobrą grę i utrzymywała się na kilkupunktowym prowadzeniu. A Chińczycy - choć przyznać trzeba, że z całych sił walczyli - popełniali proste błędy, jak nadepnięcie linii dziewiątego metra przy zagrywce przez Wena Zihuę.

Niespodziewanie jednak Wang Bin pozwolił Chinom na złapanie kontaktu i doprowadzenie do remisu. Po chwili zresztą reprezentacja Chin po asie serwisowym wyszła na prowadzenie, a czas wziął trener Tillie. Takanashi przywrócił przewagę Japończykom, ale gospodarze nie zamierzali się poddać. Gdy w aut uderzył Evbade-Dan, zrobiło się 23:23, ale to było za mało. Japonia wygrała 25:23 i zameldowała się w półfinale.

Wcześniej do półfinału Ligi Narodów awansowała reprezentacja Slowenii, która ograła Turcję 3:0. Wynik w setach jest jednak dość mylący, bowiem w dwóch ostatnich partiach toczyła się szalona gra na przewagi.

Grono półfinalistów uzupełnione zostanie w czwartek 30 lipca. Najpierw swoje spotkanie rozegrają Włosi i Amerykanie (godz. 9:00 czasu polskiego), a następnie na parkiecie pojawią się Polacy i Ukraińcy (godz. 13:30). Relację tekstową na żywo ze spotkania Biało-Czerwonych śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Japonia - Chiny 2:1 (23:25, 25:23, 25:16, 25:23)

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