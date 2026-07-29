Oni czekają na Polskę w półfinale LN. Trener wysłał ostrzeżenie

Już wiadomo, że to Słowenia będzie rywalem Polski w półfinale Ligi Narodów - oczywiście jeśli najpierw Biało-Czerwoni wyeliminują w ćwierćfinale Ukrainę. Szkoleniowiec naszych potencjalnych rywali zabrał już głos w sprawie najlepszej czwórki turnieju. Odniósł się między do Polaków.

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Trener Słowenii ostrzega. "Część naszego życia"

- Nie wiem, czy lubimy cierpieć na boisku, ale musimy... To jest zapisane w naszej duszy, że musimy to robić, jeśli chcemy pozostać w grze. Powiedziałem do moich chłopaków na koniec, że nie graliśmy dobrze. Jestem bardzo dumny, bo pomimo tego wszystkiego jesteśmy w półfinale Ligi Narodów. I to jest coś niesamowitego w mojej opinii - powiedział Fabio Soli, a jego słowa cytuje Interia.

- Każdy mówi, że my cierpimy na boisku i myślę, że to jest po prostu część naszego życia, naszej gry. Pozostajemy w tym i wydaje mi się, że to jest nasza strefa komfortu, że musimy cierpieć, sam już nie wiem. Jesteśmy jednak dumni, że udaje nam się pozostać w grze w trudnych momentach i znaleźć wyjście z sytuacji. Jak mówiłem, może nie jesteśmy idealni, ale chcemy powalczyć o finał - z Polską, czy kimś innym. Najważniejsze, że teraz pokonaliśmy dobry zespół i mamy półfinał - dodał szkoleniowiec.

Polska zagra w półfinale ze Słowenią, jeśli wcześniej pokona Ukainę. To właśnie od meczu z Ukraińcami nasi siatkarze rozpoczęli imponującą serię zwycięstw. Od 14 czerwca notują same zwycięstwa, a pierwszym z serii 10 wygranych z rzędu było właśnie to z Ukrainą. Naszych wschodnich sąsiadów pod żadnym pozorem nie można jednak lekceważyć. W 2025 roku, w towarzyskim meczu, Ukraińcy przegrywali z Polską już 0:2, ale wygrali 3:2 (22:25, 22:25, 37:35, 25:22, 15:7).

Słowenia to jedna z reprezentacji, która w ostatnich latach wiedziała jak znaleźć sposób na Polaków. W 2021 roku wygrała z nami w półfinale mistrzostw Europy, podobnie zresztą dwa lata wcześniej. Na ostatnim turnieju także dotarła do strefy medalowej

Polska we wrześniu będzie bronić tytułu mistrzów Europy wywalczonego w 2023 roku, ale wierzymy, że wcześniej zagra o złoto w Lidze Narodów. Po drugiej stronie drabinki znalazły się Japonia, Chiny, Włochy i Stany Zjednoczone.