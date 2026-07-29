39:37 na koniec! Oto potencjalny rywal Polaków w półfinale Ligi Narodów

Do turnieju finałowego siatkarskiej Ligi Narodów mężczyzn w chińskim Ningbo awansowało siedem reprezentacji. Ósemkę uzupełnili oczywiście gospodarze. Tym samym od środy 29 lipca w walce o końcowy triumf rywalizowały Chiny, Słowenia, Turcja, Japonia, Włochy, USA i Polska.

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Oto pierwsi półfinaliści Ligi Narodów. Na parkiecie było gorąco!

Na pierwszy ogień w Final 8 dostaliśmy mecz Słoweńców z Turkami, czyli trzeciej z szóstą drużyną fazy zasadniczej. Mecz ten był ważny z perspektywy polskich kibiców, gdyż wyłonić miał potencjalnego rywala Biało-Czerwonych w półfinale. Minimalnymi faworytami rywalizacji wydawali się siatkarze ze Słowenii.

W pierwszej partii początkowo prym wiedli Turcy, którzy korzystali z błędów rywali - Roka Mozicia czy Urosa Planinsicia. Na 4:2 asem serwisowym popisał się Murat Yenipazar, a następnie Turcy utrzymywali dwupunktową przewagę. Punktem zwrotnym okazał się blok na Mirzie Lagumdzijii, który pozwolił Słoweńcom na wyrównanie. W końcu obudził się Nik Mujanović, a przy wyniku 14:11 o czas poprosił Slobodan Kovac.

To jednak niewiele Turkom dało. Mirza Lagumdzija serwował w siatkę, Adis Lagumdzija z kolei w aut. Po kolejnej przerwie jednak Turcy zmniejszyli straty między innymi dzięki Bedirhanowi Bulbulowi. Końcówka była niezwykle wyrównana aż do pomyłki Kaana Gurbuza na zagrywce. Piłkę setową wykończył Mujanović i dał swojej kadrze wygraną 25:21 w premierowej odsłonie.

Drugi set zaczął się od prowadzenia Słoweńców. Dobrze radzili sobie Mujanović i Tine Urnaut, a odpowiedź Turków przychodziła po atakach Yenipazara czy Bulbula. Dwa z rzędu bloki na Mujanoviciu i Stalekarze pozwoliły siatkarzom znad Bosforu wyjść na prowadzenie, które następnie podwyższyli do dwóch punktów. Obie kadry miewały swoje kłopoty, więc przez długi czas oglądaliśmy grę punkt za punkt.

W końcu na 13:12 przez blok przedarł się Mozić, a następnie zablokowany został Efe Bayram. Przewagę podwyższył Stalekar i dał Słoweńcom względny komfort. Względny, bo Turcy wciąż mieli chrapkę na to, by doskoczyć do rywali. To się udało - zrobiło się 19:19, o czas poprosił Fabio Soli, ale obraz meczu się nie zmieniał. Asem serwisowym popisał się Adis Lagumdzija i wyprowadził Turcję na prowadzenie 23:22. W samej końcówce jednak to Słowenia doprowadziła do piłki setowej, której nie wykorzystali, popełniając błąd na zagrywce.

W grze na przewagi zresztą podopieczni Solego co chwilę byli bliżej wygrania partii, ale mając dziewięć piłek setowych z rzędu, pomylili się dziewięciokrotnie. I tak jak dobrze atakowali Mozić i Urnaut, tak samo też mylili się mając w górze piłkę na skończenie. Ostatecznie set zakończył się przerwaniem akcji przez sędziego, co chcieli sprawdzić Turcy. Challenge okazał się nieskuteczny, gdyż Adis Lagumdzija trafił w taśmę, a nie w słoweński blok. Tym samym Słoweńcy wygrali 35:33 i byli o krok od awansu.

Wściekli byli reprezentanci Turcji, a także selekcjoner Slobodan Kovac. Chodziło jednak nie tylko o ostatni punkt, bo tam wątpliwości nie było. Pretensje mieli przede wszystkim do - ich zdaniem - nielegalnych kiwek Urnauta i Mozicia. Siatkarze znad Bosforu musieli jednak pogodzić się z werdyktem arbitra i wyjść na trzeciego seta z nadzieją na to, że uda się odwrócić losy spotkania.

Słoweńcy mieli na to jednak inny plan. Doskonale prezentowali się Mujanović i Mozić, a pojedyncze punkty dokładał także Jan Kozamernik. Przewaga siatkarzy Fabio Solego nie była duża, ale wystarczająca, by poradzić sobie z Turkami. Z minuty na minutę jednak sytuacja na parkiecie coraz bardziej klarowała się na korzyść Słowenii.

Pięć punktów zapasu po bloku na Adisie Lagumdzijii sprawiło, że Kovac musiał poprosić o czas. Mimo to wydawało się, że Słoweńcy dowiozą prowadzenie do samego końca. Tymczasem Turcy wyrównali, doprowadzili do gry na przewagi i znów żadna ze stron nie była w stanie wykorzystać piłki setowej bądź meczowej. Jedni i drudzy mylili się w prosty sposób, ale to reprezentacja Turcji pomyliła się w kluczowym momencie dotykając siatki. Ostatecznie Słowenia triumfowała 39:37 i w półfinale zagra z wygranym meczu Polska - Ukraina.

W środę 29 lipca o godz. 13:30 czasu polskiego odbędzie się drugi półfinał pomiędzy Japonią a Chinami. W czwartek 30 lipca zmierzą się kolejno Włosi i Amerykanie (godz. 9:00) oraz Polacy i Ukraińcy (godz. 13:30). Relację tekstową na żywo ze spotkania Biało-Czerwonych śledzić będzie można na portalu Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Słowenia - Turcja 3:0 (25:21, 35:33, 39:37)

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