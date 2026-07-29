Gwiazda Ukrainy mówi o meczu z Polską. "Oczekujemy tylko jednego"

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w fazie zasadniczej siatkarskiej Ligi Narodów, przez co zapewniła sobie udział w turnieju finałowym po raz siódmy z rzędu. Biało-Czerwoni będą rywalizować o awans do półfinału tych rozgrywek z Ukrainą. Kadra Raula Lozano pokazała się z bardzo dobrej strony, wygrywając m.in. z Brazylią czy Włochami. Ukraina zagra w turnieju finałowym Ligi Narodów po raz pierwszy w historii.

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Gwiazda kadry Ukrainy mówi o meczu z Polską. "Oczekujemy tylko jednego"

Jednym z liderów ukraińskiej kadry jest Ołeh Płotnycki, przyjmujący Sir Susa Scai Perugia. Płotnycki rozmawiał z serwisem sport.ua przed zbliżającym się meczem z Polską.

- Moje oczekiwania wobec nadchodzącego meczu są jasne. Oczekujemy tylko jednego: że mecz będzie dobry dla obu drużyn i wszyscy będą się nim cieszyć. Nie będę nikogo wyróżniał z polskiej kadry. Polacy są w dobrej formie i widać, że drużyna gra jak jeden mechanizm. Nasze nastroje są dobre, a jak gotowy jest nasz zespół, to mecz pokaże - powiedział.

Już wcześniej Płotnycki wypowiadał się z dużym szacunkiem o Polsce. - Nie da się ich zaskoczyć, ale można wciągnąć ich w grę. Polska to bardzo doświadczona drużyna, która nie wybacza błędów, więc musimy grać bardzo czysto, ale jednocześnie nie bać się podejmować ryzyka w ważnych momentach. Naszym celem jest rozegranie jak największej liczby meczów w turnieju - dodawał przyjmujący.

Zwycięzca meczu Polska - Ukraina zagra w półfinale Ligi Narodów z lepszą drużyną z pary Słowenia - Turcja. Mecz Polska - Ukraina odbędzie się w czwartek o godz. 13:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

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Raul Lozano ma ogromny respekt do Polski. "Aktualny mistrz"

Trenerem Ukrainy jest Raul Lozano, który był selekcjonerem Polaków w latach 2005-2008. Jednym z największych sukcesów Lozano był srebrny medal mistrzostw świata z 2006 r.

- Ta drużyna to aktualny mistrz Ligi Narodów, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu FIVB i od dwóch dekad należy do ścisłej światowej czołówki. Dlatego Polska jest faworytem w meczu z Ukrainą. Mój zespół będzie musiał zagrać bardzo dobrze, na granicy swoich możliwości, aby mieć szansę w tym spotkaniu. Takie mecze są niezwykle pouczające. Moim celem jest bardzo dobra gra. A potem będziemy musieli dołożyć do tego agresywność i stabilność - tłumaczył Lozano w wywiadzie.