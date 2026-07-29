Tak Lozano mówi o reprezentacji Polski

Obie ekipy przystąpią do meczu ćwierćfinałowego Ligi Narodów 2026 z zupełnie innego pułapu. Polacy są faworytami starcia, obrońcami tytułu sprzed roku. Ukraina pierwszy raz w historii awansowała do fazy play-off tej rywalizacji.

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Lozano o reprezentacji Polski: "Wszyscy są niezwykle utalentowani"

Polska triumfowała w Lidze Narodów już dwukrotnie. W 2025 roku w finale ograła 3:0 kadrę Włoch, w 2023 zaś zwyciężyła 3:1 ze Stanami Zjednoczonymi. Ponadto z jednym srebrem (2021) oraz trzema brązowymi medalami (2019, 2022, 2024) jest najbardziej utytułowaną ekipą w rozgrywkach, które w 2018 roku zastąpiły Ligę Światową.

Pełną świadomość klasy drużyny Nikoli Grbicia ma jego kolega po fachu, Raul Lozano. Argentyńczyk od 2024 roku jest trenerem Ukrainy. W latach 2005-08 prowadził zespół Biało-czerwonych, zdobywając m.in. tytuł wicemistrzów świata (2006). W rozmowie z portalem sport.ua Lozano chwalił naszych reprezentantów.

- Ta drużyna to aktualny mistrz Ligi Narodów, zajmuje pierwsze miejsce w rankingu FIVB i od dwóch dekad należy do ścisłej światowej czołówki. Dlatego Polska jest faworytem w meczu z Ukrainą. Mój zespół będzie musiał zagrać bardzo dobrze, na granicy swoich możliwości, aby mieć szansę w tym spotkaniu. Takie mecze są niezwykle pouczające. Chcę, aby moja drużyna pokazała 100 proc. swoich możliwości, a potem zobaczymy, kto zaprezentuje się lepiej. W siatkówce zawsze wygrywa ten zespół, który gra najlepiej - powiedział 69-latek.

Argentyński szkoleniowiec nie był w stanie wskazać jednego lub nawet kilku najważniejszych siatkarzy reprezentacji Polski.

- Cała dwudziestka polskich zawodników jest niezwykle utalentowana. Dziś mają do wyboru kilka wariantów ustawienia. Prezentują bardzo wyrównany, wysoki poziom - zaznaczył.

- Musimy zagrać bardzo dobrze, rozwiązywać zadania, które postawi przed nami Polska oraz znajdować odpowiednie rozwiązania techniczne i taktyczne. Moim celem jest bardzo dobra gra. A potem będziemy musieli dołożyć do tego agresywność i stabilność - dodał Raul Lozano.

Mecz Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów zaplanowano na czwartek 30 lipca. Początek o godzinie 13.30 polskiego czasu. Wygrany zmierzy się z lepszym z pary Słowenia - Turcja (29 lipca o godz. 9.00). Zapraszamy do śledzenia meczów Polaków na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.