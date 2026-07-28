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Ekspert bije na alarm po odmowach siatkarek ws. gry w kadrze. "Grasz dla barw"

Kobieca siatkówka w Polsce niestety nie świętuje obecnie sukcesów w Lidze Narodów, tylko skupia się na poważnym problemie. Stefano Lavarini ma się spotykać z odmowami zawodniczek, które rezygnują z gry w zespole narodowym. Sprawę na łamach Polsatu Sport w felietonie "Okiem Diabła" komentuje były siatkarz i trener, Jakub Bednaruk.
8IO Paryz 2024. Cwiercfinal siatkwki kobiet Polska - USA
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Kobieca siatkówka w Polsce przeżywa poważny kryzys. Naszym reprezentantkom nie udało się awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów, rozgrywanego w chińskim Makau. Polki zajęły dopiero ósme miejsce w grupie, przegrywając decydujący mecz z Japonią. 

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To wielki problem polskiej siatkówki. Lavarini ma spotykać się z odmowami zawodniczek 

W rozmowie z TVP Sport Joanna Wołosz zarzuciła części siatkarek brak profesjonalnego podejścia względem reprezentacji Polski. Trener Lavarini rzeczywiście miał się spotykać nawet z odmowami, o czym szerzej w studiu Polsatu Sport mówił Szymon Szlendak

Bednaruk wyraził się wprost o odmowie gry w siatkarskiej reprezentacji Polski. "Grasz dla barw i dla każdego kibica"

W swoim felietonie "Okiem Diabła" na łamach Polsatu Sport sytuację skomentował były siatkarz i trener, Jakub Bednaruk. Jego zdaniem nikt nikogo do reprezentowania kadry nie zmusza, a zawodniczki grają dla barw i dla kibiców. Ekspert widzi duży problem mentalny w całej kobiecej siatkówce. 

"W kadrze nie grasz dla trenera, nie przyjeżdżasz dla dobrej atmosfery. Grasz dla barw i dla każdego kibica. Jeżeli ważniejsze są relacje z trenerem i sztabem, jeżeli kadra ma być tylko trampoliną do dobrego kontraktu, to dajmy sobie spokój i wspierajmy, ile się da wszystkie zawodniczki w Szczyrku. A kiedy środowisko woli łzawe historie od zaufania do trenera, to ja w momencie próby stanę za trenerem. Nie robię z siebie autorytetu moralnego, bardziej doświadczonego cynika. Dla mnie liczą się fakty, a nie wrażenia." - pisze dla Polsatu Sport Bednaruk. 

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"Ja jestem za krótką piłką. „Zawodniczka X dostała powołanie, ale pojechała na wakacje", „Zawodniczka Y nie chce współpracować z trenerem", „Zawodniczka Z po konsultacji z lekarzem klubowym, lekarzem kadry i trenerem musi naprawić zdrowie". Dla mnie to byłoby uczciwie, a tak wracamy do sytuacji, kiedy znowu podważamy pozycję trenera. Przecież to już przerabialiśmy! Może to nie u trenerów jest problem? Kolejny raz mam mam poczucie, że już to kiedyś widziałem w naszej kadrze i to nawet z Asią Wołosz w jednej z ról, co sama przyznała. Mentalność w całej damskiej siatkówce jest do poprawy na teraz - od juniorek zaczynając. Bo będzie tylko gorzej." - dodał Bednaruk. 

Polskie siatkarki trenują obecnie przed mistrzostwami Europy. Turniej odbędzie się w czterech krajach: Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Impreza potrwa od 21 sierpnia do 6 września. 

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