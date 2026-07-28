Ekspert bije na alarm po odmowach siatkarek ws. gry w kadrze. "Grasz dla barw"

Kobieca siatkówka w Polsce przeżywa poważny kryzys. Naszym reprezentantkom nie udało się awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów, rozgrywanego w chińskim Makau. Polki zajęły dopiero ósme miejsce w grupie, przegrywając decydujący mecz z Japonią.

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To wielki problem polskiej siatkówki. Lavarini ma spotykać się z odmowami zawodniczek

W rozmowie z TVP Sport Joanna Wołosz zarzuciła części siatkarek brak profesjonalnego podejścia względem reprezentacji Polski. Trener Lavarini rzeczywiście miał się spotykać nawet z odmowami, o czym szerzej w studiu Polsatu Sport mówił Szymon Szlendak.

Bednaruk wyraził się wprost o odmowie gry w siatkarskiej reprezentacji Polski. "Grasz dla barw i dla każdego kibica"

W swoim felietonie "Okiem Diabła" na łamach Polsatu Sport sytuację skomentował były siatkarz i trener, Jakub Bednaruk. Jego zdaniem nikt nikogo do reprezentowania kadry nie zmusza, a zawodniczki grają dla barw i dla kibiców. Ekspert widzi duży problem mentalny w całej kobiecej siatkówce.

"W kadrze nie grasz dla trenera, nie przyjeżdżasz dla dobrej atmosfery. Grasz dla barw i dla każdego kibica. Jeżeli ważniejsze są relacje z trenerem i sztabem, jeżeli kadra ma być tylko trampoliną do dobrego kontraktu, to dajmy sobie spokój i wspierajmy, ile się da wszystkie zawodniczki w Szczyrku. A kiedy środowisko woli łzawe historie od zaufania do trenera, to ja w momencie próby stanę za trenerem. Nie robię z siebie autorytetu moralnego, bardziej doświadczonego cynika. Dla mnie liczą się fakty, a nie wrażenia." - pisze dla Polsatu Sport Bednaruk.

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"Ja jestem za krótką piłką. „Zawodniczka X dostała powołanie, ale pojechała na wakacje", „Zawodniczka Y nie chce współpracować z trenerem", „Zawodniczka Z po konsultacji z lekarzem klubowym, lekarzem kadry i trenerem musi naprawić zdrowie". Dla mnie to byłoby uczciwie, a tak wracamy do sytuacji, kiedy znowu podważamy pozycję trenera. Przecież to już przerabialiśmy! Może to nie u trenerów jest problem? Kolejny raz mam mam poczucie, że już to kiedyś widziałem w naszej kadrze i to nawet z Asią Wołosz w jednej z ról, co sama przyznała. Mentalność w całej damskiej siatkówce jest do poprawy na teraz - od juniorek zaczynając. Bo będzie tylko gorzej." - dodał Bednaruk.

Polskie siatkarki trenują obecnie przed mistrzostwami Europy. Turniej odbędzie się w czterech krajach: Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. Impreza potrwa od 21 sierpnia do 6 września.