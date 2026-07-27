Górecka przyklasnęła Kadziewiczowi. Afera w polskiej kadrze

Dobiegła końca siatkarska Liga Narodów kobiet. Polek zabrakło na czołowych miejscach, ale i tak jest o niej głośno z powodu niedawnych słów Joanny Wołosz. Na nie odpowiedział Łukasz Kadziewicz, któremu z kolei przyklasnęła Zuzanna Górecka.

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Górecka poparła Kadziewicza. Jasne słowa

"Nic dodać, nic ująć" - napisała siatkarka Zuzanna Górecka, odpowiadając na słowa Łukasza Kadziewicza, który w najnowszym programie Misja Siatka wyemitowanym przez Przegląd Sportowy Onet wypowiedział się na temat będący ostatnio niezwykle palącym w polskiej siatkówce.

Łukasz Kadziewicz odniósł się do słów Joanny Wołosz, byłej rozgrywającej polskiej kadry, która w rozmowie ze sport.tvp.pl, mówiła wprost: - Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie.

Dodawała, że szanuje ich decyzję, ale że jest to zupełnie inna wersja kariery niż jej. - Za bardzo liczy się dla mnie szacunek do koszulki reprezentacyjnej, do kibiców i ich emocji - dodawała.

Wołosz odnosiła się oczywiście do zawodniczek, które zrezygnowały z gry w siatkarskiej reprezentacji kobiet. Jak na to zareagował Kadziewicz? Rozwinął temat i spojrzał na niego z kilku perspektyw.

- Kto jak kto, ale Asia ma mandat do tego, żeby wyrażać się na temat swoich młodszych koleżanek. Tylko jest druga strona medalu, której my nie znamy i możemy bazować tylko i wyłącznie na komunikacie w mediach społecznościowych - albo zwykłe dziękuję odpowiedniej zawodniczki XYZ, która nie chce już przyjechać na zgrupowanie reprezentacji. Gdybym mówił o zdrowej fizycznie osobie, stabilnej emocjonalnie, z poukładanym życiem, która mówi: nie chcę, bo mam taki kaprys, to tutaj stoję po stronie Joanny Wołosz - rozpoczął.

- Ale jeżeli młoda zawodniczka albo zawodniczka trochę bardziej doświadczona na swojej prywatnej drodze spotyka pewne przeszkody i żeby te przeszkody ominąć potrzebuje trochę więcej czasu skoncentrować się na sobie, swojej rodzinie, podreperować zdrowie psychiczne albo fizyczne - i nie przyjeżdża na kadrę - to ja mówię: dobrze, że zostanie w domu otoczona specjalistami, bo tam na pewno szybciej dojdzie do siebie i tej polskiej siatkówce jeszcze coś da, a raczej odda, bo w wielu przypadkach ta polska siatkówka więcej tym zawodniczkom dała. I tutaj muszę stanąć, tak jak typowy człowiek mediów, i tak i nie - przyznawał.

- Joanna Wołosz miała rację i trochę racji nie miała. Każda historia jest historią indywidualną i chyba tak należy do tego podchodzić. Ja bym spojrzał na problem z drugiej strony. Zastanowiłbym się nad perspektywą Sebastiana Świderskiego, całego sztabu szkoleniowego. A dlaczego te zawodniczki nie chcą przyjechać na reprezentację? - dodawał Kadziewicz i właśnie na ten fragment wypowiedzi na swoim profilu na Instagramie odpowiedziała Górecka.