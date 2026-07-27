Polskie siatkarki rezygnują z gry w reprezentacji. "Byłem w szoku"

Tegoroczna Liga Narodów kobiet zakończona. W turnieju finałowym triumfowała reprezentacja Turcji, która w decydującym meczu pokonała 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21) Brazylię. Brąz zdobyły Włoszki, które również 3:1 wygrały z gospodyniami, Chinkami. Dla polskich kibiców emocje byłyby dużo większe, gdyby do turnieju awansowała reprezentacja Polski. Nasz zespół po porażce z Japonią zakończył zmagania grupowe na dopiero ósmym miejscu, które nie pozwoliło się zakwalifikować do finałowej rozgrywki w Makau.

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Szlendak mówi o wielkim problemie polskiej kadry. "Byłem w szoku"

Być może polskie siatkarki wypadłyby lepiej, gdyby nie nieobecność kilku zawodniczek. Wszystko zaczęło się od słów Joanny Wołosz, która w rozmowie z TVP Sport zarzuciła części siatkarek nadmiernie wysoką samoocenę i traktowanie dużo bardziej priorytetowo grę dla klubu niż dla kadry. Dyskusję na ten temat podjęto ostatnio w studiu Polsatu Sport. Kierownik kadry Szymon Szlendak przyznał, że był w szoku, kiedy poznał podejście niektórych zawodniczek. Wskazał konkretne nazwisko.

- W mediach pojawia się wiele teorii, bo trener Lavarini przyjmuje taką taktykę, że stara się skupiać całą uwagę na dziewczynach, które akurat z nim są (...) Ale są też zawodniczki, do których trener dzwoni i słyszy, o czym wspomniał, odmowę. Nie chcę wrzucać wszystkich do jednego worka, bo powody bywają różne: zdrowotne, osobiste, inne plany - mówi na antenie Polsatu Sport Szlendak.

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- Ja, jako młody kierownik zespołu, który krótko pracuje przy reprezentacji, byłem w szoku, kiedy próbowaliśmy w zeszłym sezonie powołać Dominikę Pierzchałę, czy to na Uniwersjadę, czy na finały Ligi Narodów i MŚ, i słyszałem odmowę. Po prostu nie wiedziałem, jak się zachować - dodał kierownik reprezentacji Polski.

"Nie wyobrażam sobie, żeby poważni zawodnicy odmawiali gry z orzełkiem na piersi"

Obecna w studiu Joanna Podoba-Malicka dodała, że jest w stanie zrozumieć odmowy jedynie w wyjątkowych sytuacjach wynikających z problemów zdrowotnych lub innych istotnych kwestii życiowych.

- Mnie, jako byłej zawodniczce, pozostaje tylko mieć nadzieję, że naprawdę te odmowy są podyktowane zdrowiem lub ważnymi aspektami. Nie wyobrażam sobie, że poważni zawodnicy, którzy normalnie trenują, odmawiają występów z orzełkiem na piersi - stwierdziła była reprezentantka Polski.

Tegoroczna Liga Narodów była dla naszego zespołu najgorsza od lat. Biało-Czerwone nie awansowały do turnieju finałowego pierwszy raz od czterech lat.