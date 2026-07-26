Znamy najlepszą drużynę kobiecej Ligi Narodów. W rozgrywanym w Makau finale triumfowała reprezentacja Turcji. W decydującym spotkaniu Turczynki 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21) pokonały Brazylię. Trzecie miejsce zajęły Włoszki, które również 3:1 wygrały z gospodyniami, Chinkami.

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Wielki triumf Turcji w finale Ligi Narodów

Imponująco w finałowym meczu prezentowała się pochodząca z Kuby, Melissa Vargas. Atakująca zdobyła aż 33 punkty, to o ponad połowę więcej niż druga z tureckich liderek Hande Baladin, autorka 19 punktów. W brazylijskim zespole doskonale spisywała się zdobywczyni 25 punktów, Ana Cristina, ale to było za mało na doskonale dysponowane tego dnia Turczynki.

Tego Kubiak się nie spodziewał. Turczynka podziękowała mu po polsku!

Najlepsze siatkarki medalami po spotkaniu nagradzał Michał Kubiak. Legendarnego zawodnika mocno zaskoczyła Yaprak Erkek, która za krążek podziękowała w języku polskim. Siatkarz zareagował szerokim uśmiechem.

"Yaprak Erkek podziękował Michałowi Kubiakowi po polsku :) Michał nie mógł zareagować inaczej" - pisze na portalu X Ewa Mac. Warto przypomnieć, że Erkek w latach 2021-22 grała w drużynie z Legionowa.

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Dla reprezentacji Turcji to drugi triumf w Lidze Narodów w historii, wcześniej zawodniczki znad Bosforu wygrały rozgrywki w 2023 roku. Dla Brazylii to piąty mecz o złoto i piąta porażka.

W turnieju finałowym zabrakło reprezentacji Polski. Nasze siatkarki przegrały kluczowe spotkanie z Japonią, kończąc zmagania grupowe na dopiero ósmym miejscu.