Tak wygląda ranking FIVB po finale Ligi Narodów. Oto miejsce Polek

Dobiegła końca tegoroczna Liga Narodów siatkarek. W niedzielnym finale Turczynki okazały się lepsze od Brazylijek i wygrały 3:1 (23:25, 25:23, 26:24, 25:21). To starcie zwieńczyło edycję i zapewniło zawodniczkom znad Bosforu drugie zwycięstw w tych rozgrywkach w historii. Wcześniej wygrały w 2023 roku. A jaki wpływ miał ten mecz na najnowszy ranking FIVB?

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Polki tracą do podium w rankingu FIVB. Turcja ucieka po finale Ligi Narodów

Dzięki wygranej Turczynki dopisały sobie 9,42 punktu do rankingu i tym samym umocniły się na trzecim miejscu światowego zestawienia. Turcja dzięki zwycięstwu odrobiła też część dystansu do Brazylii. To właśnie Brazylijki są na drugim miejscu, ustępując jedynie Włoszkom.

Niestety, po tegorocznej Lidze Narodów, którą Biało-Czerwone zakończyły na ósmym miejscu i nie awansowały do fazy play-off i straciły dystans do światowej czołówki. W najnowszym zestawieniu podopieczne Stefano Lavariniego plasują się na piątym miejscu z dorobkiem 338,37 punktu. Do trzeciej Turcji tracą jednak niemal 50 punktów.

Turcję i Polskę przedzielają jeszcze Stany Zjednoczone. Polki muszą oglądać się za siebie, bo po piętach depcze im Japonia. Czołową dziesiątkę uzupełniają Chinki, Holenderki, Rosjanki oraz Serbki.

Przypomnijmy, że kulminacyjną imprezą tego sezonu są mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane już w sierpniu. Biało-Czerwone zagrają kolejno z: Węgrami (22 sierpnia), Łotwą (24 sierpnia), Słowenią (25 sierpnia), Niemcami (27 sierpnia), Turcją (28 sierpnia).

Kobiecy ranking FIVB - stan na 26 lipca: