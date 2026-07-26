To one wygrały Ligę Narodów! Brazylijska klątwa trwa

Brazylijki i Turczynki zameldowały się w finale Ligi Narodów, ale ilość wysiłku, jaki musiały włożyć w półfinał, znacząco się różnił. Turcja bez kłopotów rozbiła 3:0 Chiny, czyli sensacyjne pogromczynie Amerykanek (3:2 w ćwierćfinale). Za to Brazylia musiała iść na totalną wojnę z Włoszkami. Skończyło się pięciosetówką i tie breakiem wygranym 15:12 przez zespół z Ameryki Południowej. Tak oto zyskaliśmy pewność, że będziemy mieli nowe mistrzynie Ligi Narodów, bo wcześniej dwa razy z rzędu rozgrywki te zwyciężały właśnie Włoszki.

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Niesamowicie wyrównane sety i walka do samego końca

Tym razem musiały zadowolić się brązem, bo w starciu o 3. miejsce pokonały Chinki 3:1. Finał tym razem obejrzały z trybun (lub w telewizorze, kto co wybrał). Jeśli trzymały kciuki za swe pogromczynie (zgodnie z myśleniem, że jak odpaść to przynajmniej z ostatecznymi triumfatorkami całych rozgrywek), to po pierwszym secie mogły być zadowolone, wszak to właśnie Brazylijki go wygrały. Napędzane przez Anę Cristinę, która tylko w tej jednej partii zdobyła 8 punktów, triumfowały 25:23. Pięć punktów zdobytych blokiem bezsprzecznie też pomogło. Co prawda napędziły sobie stracha w końcówce, gdy z 23:19 zrobiło się 23:22, ale nie spanikowały i dowiozły korzystny wynik.

To był oczywiście dopiero pierwszy krok. Drugi okazał się trudniejszy, bo na ataku rozkręciła się Melissa Vargas, a Sinead Jack-Kisal poczęstowała rywalki dwoma blokami i asem serwisowym. Brazylijki nie składały jednak broni. Choć Vargas wyczyniała niesamowite rzeczy w tym secie, dwukrotnie odrabiały trzypunktową stratę, najpierw z 13:16 na 17:17, a potem z 17:20 na 20:20. Ostatecznie jednak Turczynki miały w końcówce więcej argumentów. Na przykład pojedynczy blok Hande Baladin, na przykład kolejny atak Vargas. Tym razem znów było 25:23, ale dla siatkarek znad Bosforu.

Vargas szalała, a Turcja szła po zwycięstwo

Trzeci set był niesamowicie wyrównany. Na początku tylko Brazylijki prowadziły w pewnej chwili 8:5, ale Turczynki szybko to odrobiły i zaczęła się gra punkt za punkt. Trwało to aż do stanu 22:21 dla Turcji, gdy Vargas strzeliła asem serwisowym, dając swemu zespołowi większą przewagę w arcyważnym momencie. Bez gry na przewagi się jednak nie obyło, bo rozgrywająca Elif Sahin zdecydowała się na kiwkę, która jej zbytnio nie wyszła i chwilę później było 23:23. Finalnie jednak Turcja wygrała tego seta 26:24 po pomyłce w ataku Any Cristiny!

Przed 2018 rokiem, czyli debiutem Ligi Narodów w obecnym kształcie, Brazylia specjalizowała się wręcz w wygrywaniu World Grand Prix (czyli poprzednika LN). Dokonywała tego aż 12 razy. Po przemianie tamtejsze siatkarki grały w finale już cztery razy i wszystkie przegrały. Ten był piąty i znów w oczy zajrzała im porażka. Tymczasem czwarty set szybko obrał kurs miły dla Turcji. Po serii nieskuteczności Brazylii i własnej świetnej grze Turczynki prowadziły już 9:3, a potem 13:7. Wydawało się, że jest pozamiatane, nic ich już nie zatrzyma. Błąd.

Wielki powrót, ale bez happy endu. Turcja wygrywa Ligę Narodów!

Brazylijki zaczęły szaleć zarówno w obronie, jak i w ataku. Turczynki miały problem z dobiciem się do boiska, nawet Melissa Vargas (choć ona akurat niezmiennie punktowała). Po drugiej stronie siatki bawiły się Cristina i Rosamaria. Efekt? Brazylia z 7:13 doszła do prowadzenia 19:18! Turcja miała jednak swoją siatkarską wersję broni atomowej. Melissa Vargas nie posłała wówczas co prawda asa, ale jej potężne serwisy odrzuciły rywalki od siatki i dały jej drużynie szansę.

Szansę w pełni wykorzystaną! Końcówka seta w pełni należała do Turczynek. Ostatecznie po udanej kiwce Sahin wygrały seta 25:21, cały mecz 3:1 i po raz drugi w historii triumfowały w rozgrywkach Ligi Narodów! Znów wielka była Vargas, która zdobyła aż 33 punkty. Brazylia po raz kolejny musi obejść się smakiem.