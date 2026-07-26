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Kibice chcieli to usłyszeć. Bartosz Kurek zdradził plany na przyszłość

Legenda polskiej siatkówki - Bartosz Kurek zabrał głos w rozmowie z kanałem na YouTube "Warszawski Koks" na temat swojego ewentualnego występu na igrzyskach olimpijskich w 2028 roku.
!Siatkwka mezczyzn Polska - Egipt
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

W połowie kwietnia trener Nikola Grbić ogłosił skład reprezentacji Polski na ten sezon. W gronie atakujących zabrakło miejsca dla legendy polskiej siatkówki - Bartosza Kurka. Szkoleniowiec postawił w ataku na: Bartłomieja Bołądzia, Bartosza Gomułkę, Kewina Sasaka, Aleksieja Nasewicza, Dawida Dulskiego i Wojciecha Gajka. - Rozmawiamy i mamy bardzo pozytywną relację, w której wszystko jest otwarte. Rozmawiamy jak przystało na trenera i kapitana. Powiedział mi, że miał bardzo trudny poprzedni sezon reprezentacyjny, teraz też nie gra tak, jakby chciał. Nie prezentuje takiego poziomu, jaki by chciał, nie czuje się dobrze. A jeśli jest w takim stanie, to może lepiej, by nie był z nami - tłumaczył swoją decyzję Nikola Grbić.

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Bartosz Kurek: Byłaby to wisienka na torcie mojej kariery

Teraz 37-letni Bartosz Kurek dostał pytanie, czy chciałby wystąpić w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Odbędą się one w 2028 roku. 

- Chciałbym. To jest moje marzenie, nie będę ściemniał. Jestem racjonalny, nie mówię: tak, jadę na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Dużo rzeczy musiałoby się dobrze zadziać, żebym na nich wylądował. Jeżeli gram, to mierzę jak najwyżej i to są igrzyska olimpijskie. Jeśli będę grał, a planuję przez kolejne dwa lata, to jest to moje marzenie i to byłaby wisienka na torcie mojej kariery. Chciałbym jechać i grać o złoto, być mocnym punktem drużyny. Mamy tak mocną reprezentację, że pewnie mogliby mnie tam dowieźć na swoich plecach - przyznał Kurek w rozmowie z kanałem na YouTube „Warszawski Koks". 

Całą rozmowę z Kurkiem można zobaczyć w linku poniżej. 

 

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Bartosz Kurek jest wicemistrzem olimpijskim, mistrzem i wicemistrzem świata oraz dwukrotnym mistrzem Europy.

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