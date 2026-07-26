To był mecz pocieszenia dla reprezentacji Włoch, która była głównym faworytem do wygrania Ligi Narodów. Nic dziwnego, w końcu Włoszki to aktualne mistrzynie olimpijskie i świata, które broniły trofeum w Lidze Narodów. W półfinale drużyna prowadzona przez trenera Julio Velasco po pasjonującym meczu przegrała jednak 2:3 z Brazylijkami i w efekcie w niedzielę musiała grać tylko w meczu o brązowy medal. Zmierzyła się w nim z Chinkami, które w półfinale przegrały 0:3 z Turcją.

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Zagrały o brąz Ligi Narodów. 25:13 w ostatnim secie

- Chinki nie będą grały słabiej. Państwo się teraz uśmiechną, jak powiem, że jest seria z zaledwie dwóch punktów Chinek. Od czegoś jednak trzeba zacząć. Wreszcie zaczyna się bieganie, celebracja po punktach - mówił komentator Polsatu Sport w momencie, gdy Włoszki prowadziły aż 18:8 w pierwszym secie. Po skończonej partii dodał, że faworytki doskonale grały w obronie i trudno się z nim nie zgodzić.

Kluczowy dla losów drugiego seta był fragment przy prowadzeniu Włoszek 13:12. Od tego momentu Chinki zdobyły pięć punktów z rzędu. I tak jednak doszło do emocjonującej końcówki. Chinki przy stanie 24:21 miały trzy piłki setowe. Przy pierwszej Yusha Zhuang zagrała w siatkę, a przy drugiej zablokowana została środkowa Aoqian Wang. Przy trzeciej szansie Paola Ogechi Egonu z serwisu trafiła w siatkę i Chinki wygrały 25:23.

Trzecia partia była bardzo wyrównana i znów rozstrzygnęła się w końcówce. Po skutecznym ataku Stella Nervini, Włoszki miały dwie piłki setowe. Wykorzystały od razu pierwszą, bo Xin Tang zaatakowała w aut. W czwartej partii mistrzynie olimpijskie były zdecydowanie lepsze w każdym elemencie siatkówki. Szybko objęły wysokie prowadzenie (10:3), a potem kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku i pozwoliły rywalkom na zdobycie zaledwie 13 punktów. W efekcie to Włoszki sięgnęły po brązowe medale.

Najwięcej punktów dla zwyciężczyń zdobyła Ekaterina Antropova (26.), a dla przegranych Yusha Zhuang (14.).

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W finale Ligi Narodów Brazylia zmierzy się z Turcją. Początek meczu o godz. 13.30 czasu polskiego.

Mecz o 3. miejsce Ligi Narodów siatkarek: Włochy - Chiny 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13).