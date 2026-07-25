Absolutna dominacja. Poznaliśmy drugiego finalistę Ligi Narodów

Siatkarska Liga Narodów pań wkracza w decydującą fazę. Na sobotę zaplanowano półfinały. Po pierwszym z nich stało się jasne, że do obrony tytułu nie dojdzie. Brazylijki zrewanżowały się Włoszkom za ubiegłoroczny finał i pokonały je 3:2. Spokojnie mogły czekać na ostatnie rywalki w tej edycji turnieju. Te wyłoniło starcie Turcji z Chinami. Wielkim faworytem były siatkarki Daniele Santarelliego, ale gospodyń skreślać nie można było - w ćwierćfinale sprawiły sensację, eliminując Amerykanki (3:2).

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Dominacja Turczynek w meczu o finał. Chinki nie wiedziały, co się dzieje

Początek był wyrównany, co zapowiadało kolejny zacięty mecz. Do takiego jednak nie doszło. Od stanu 9:9 wicemistrzynie świata zaczęły przejmować kontrolę nad rywalizacją. To wtedy zanotowały trzypunktową serię, za chwilę kolejną, dzięki czemu prowadziły już 15:10. Ba, w pewnym momencie przewaga wynosiła aż osiem "oczek" - 21:13. Właśnie w tym momencie przebudziły się gospodynie.

Niesione dopingiem lokalnej publiczności wygrały sześć kolejnych akcji. Strata do rywalek została zniwelowana do ledwie dwóch punktów. Nadzieje kibiców były ogromne, ale siatkarek Yong Zhao na więcej stać już nie było. Turcja wygrała 25:21. Drugi set lepiej zaczął się dla Chinek. Wydawało się, że są w stanie powalczyć, prowadziły 3:1, a później 6:4. I to było na tyle...

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Tym razem rywalki zanotowały pięciopunktową serię, wychodząc na prowadzenie. Znów przejęły kontrolę, z tą różnicą, że teraz nie straciły koncentracji ani na chwilę. Przewaga tylko rosła i rosła, aż stanęła na 25:15. Turcja była więc o krok od wielkiego finału Ligi Narodów. I ostatecznie do niego awansowała. Trzeci set był bardziej wyrównany, ale od stanu 14:14 znów ekipa Santarelliego zaczęła dominować. Nagle zrobiło się 18:14, a set ostatecznie Turcja zamknęła przy stanie 25:20. Najwięcej punktów dla zwyciężczyń zdobyła Melissa Vargas, bo aż 23. Była nie do zatrzymania. Czy Brazylijki znajdą na nią sposób?

Turcja - Chiny 3:0 (25:21, 25:15, 25:20)

Turcja doszła już dalej niż przed rokiem. W 2025 odpadła w ćwierćfinale, przegrywając z Japonią (2:3). Teraz ma szansę na złoto. Z medalem z Chin na pewno wyjedzie. Finał zaplanowano na niedzielę, na godzinę 13:30. O cztery godziny wcześniej gospodynie i Włoszki powalczą o brąz. W poprzednim sezonie krążek tego koloru trafił w ręce Polek - tym razem do turnieju finałowego nasze rodaczki nie awansowały.