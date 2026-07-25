Horror w meczu o finał Ligi Narodów! Dominatorki zdetronizowane

Włoska reprezentacja siatkarek należy do jednych z najbardziej utytułowanych w kontekście Ligi Narodów. W 2025 roku podczas turnieju finałowego w Łodzi odniosła swoje trzecie zwycięstwo w historii, a drugie z rzędu. W Makau w półfinale tegorocznej edycji kadra Italii przegrała z ubiegłorocznymi finalistkami, Brazylią.

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Brazylijki z awansem do finału Ligi Narodów 2026

W poprzednich trzech edycjach reprezentacja Polski siatkarek za każdym razem zdobywała brązowe medale. W bieżącej rywalizacji kadrze Stefano Lavariniego zabrakło niewiele do awansu do ćwierćfinału Ligi Narodów. W kluczowym spotkaniu przegrała bowiem z Japonią po tie-breaku, choć prowadziła już 2:0 w setach.

Zespół z Azji uległ w 1/4 finału reprezentacji "Canarinhos" 1:3 (26:24, 22:25, 16:25, 20:25), wcześniej zaś swój awans do półfinału przypieczętowały Włoszki, rozbijając ekipę Holenderek 3:0 (25:21, 25:16, 25:16).

Wielkimi faworytkami sobotniego, pierwszego meczu w Makau były aktualne mistrzynie świata, które dwukrotnie z rzędu triumfowały w LN, choć w poprzednim, czerwcowym pojedynku między tymi zespołami lepsze 3:2 były Brazylijki. Drużyna trenera Julio Velasco przystąpiła jednak do tamtego spotkania bez kilku kluczowych zawodniczek.

Początek sobotniego meczu był bardzo wyrównany. Żadna z drużyn nie była w stanie wypracować sobie większej przewagi. Próbowały Włoszki (10:8, 15:13), ale za każdym razem rywalki odpowiadały skutecznymi akcjami. Pod koniec premierowego seta sprawy w swoje ręce wzięła Ekaterina Antropova - jej udane zagrywki wyprowadziły Italię na spokojne prowadzenie, którego mistrzynie świata już nie oddały.

Zaskakujący przebieg miał drugi set. Początkowo Brazylijki zbudowały trzypunktową przewagę (6:3, 8:5), którą Włoszki zdołały zniwelować. Po tym jednak, jak drużyna "Canarinhos" wyłączyła z ataku Antropovą przewaga znowu urosła, a gdy w ataku pomyliła się Paola Egonu stało się jasne, że Brazylijki na poważnie wracają do gry o zwycięstwo (17:12). Po obu stronach parkietu nie brakowało nerwów, te ostatecznie na wodzy utrzymały siatkarki z Ameryki Południowej. Skuteczny atak Any Cristiny zakończył walkę w tej partii.

- Po krótkiej przerwie zabawa rozpocznie się od nowa - przyznał komentator Polsatu Sport Marek Magiera.

W trzeciej części Brazylijki imponowały wielkim spokojem, Włoszki zaś imały się najprostszych sposobów, by skutecznie dogonić rywalki. Autowy atak mistrzyń świata spowodował, że przewaga drużyny trenera Ze Roberto wzrosła do czterech "oczek" (19:15). Znakomicie radziła sobie zwłaszcza Julia Bergmann, ale Włoszki nie dawały za wygraną, wzmacniając grę w obronie. Finalnie po zablokowaniu Egonu ekipa "Canarinhos" wyszła na meczowe prowadzenie.

Brązowe medalistki ostatnich mistrzostw świata źle zaczęły grę w 4. secie (3:7), opierając swoją siłę w ataku niemal wyłącznie na Anie Cristinie, co akurat po czasie pozwoliło na chwilowe punktowe zbliżenie się do Włoszek. Najlepsza drużyna poprzedniej Ligi Narodów, jak się wydawało, kontrolowała przebieg tej partii. Nadal jednak popełniała sporo błędów w ofensywie, co wykorzystywały rywalki. - Jeśli Włoszki wygrają to spotkanie, to zrobią to właściwie bez atakującej - zauważyła komentująca mecz Joanna Kaczor-Bednarska. W końcówce drużyna Velasco zagrała już bez zarzutu, doprowadzając do tie-breaka.

W kluczowym, piątym secie po ataku w antenkę Egonu Brazylia wyszła na prowadzenie 4:3. Obie drużyny były bardzo skoncentrowane, jednak szybko trzypunktową przewagę zyskały zawodniczki z Ameryki Południowej (7:4). O czas poprosił trener Velasco, co jednak nie zatrzymało Any Cristiny i zespołu "Canarinhos" (9:7). Po przerwie dla Brazylijek dwa niezwykle ważne punkty zdobyły Włoszki, doprowadzając do stanu po 9. Mistrzynie świata bardzo dobrze prezentowały się na zagrywce, ale i przeciwniczki nie ustępowały w grze o zwycięstwo (11:11). Na 13:11 skutecznie zaatakowała Ana Cristina, a za moment Brazylijki udanie zagrały blokiem. Były już o krok od awansu do finału. Ten przypieczętowała najlepsza w ekipie "Canarinhos", Ana Cristina.

Brazylia - Włochy 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12)

W drugim meczu półfinałowym tegorocznej Ligi Narodów siatkarek Chinki zmierzą się z Turczynkami. Początek w sobotę 25 lipca o godzinie 13.30. Finał (godz. 13.30) oraz mecz o 3. miejsce (o godz. 9.30) zaplanowano na niedzielę 26 lipca.