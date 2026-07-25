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Tak Raul Lozano powiedział o Polsce

Ukraina pierwszy raz awansowała do fazy play-off Ligi Narodów. Dzięki historycznemu osiągnięciu w ćwierćfinale tegorocznych rozgrywek zmierzy się z Polską. Nasi siatkarze są faworytami tego spotkania, ale trener naszych wschodnich sąsiadów, Raul Lozano, widzi także szanse dla swojego zespołu.
DLOKA
Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Argentyński szkoleniowiec jest doskonale znany w Polsce. W latach 2005-08 był trenerem kadry Biało-czerwonych, z która m.in. w 2006 roku zdobył wicemistrzostwo świata. Później Lozano (w sezonie 2015/16) prowadził drużynę Cerradu Czarnych Radom. Od 2024 roku odpowiada za wyniki reprezentacji Ukrainy. 

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Lozano przed meczem z Polską: "Najważniejsze to stale się rozwijać"

Polacy znakomicie kończyli pierwszą część zmagań w tegorocznej Lidze Narodów. W drugim, a także w trzecim tygodniu rywalizacji nie przegrali ani jednego spotkania. Wygrana 3:0 z kadrą Stanów Zjednoczonych w ostatnim meczu sprawiła, że drużyna Nikoli Grbicia w 1/4 finału uniknęła gry z Włochami. 

Ukraińcy z kolei do samego końca drżeli o awans do fazy play-off Ligi Narodów. Swoje zadanie wykonali, pierwszy raz w historii wygrywając z Niemcami (3:1). Jednak do zajęcia siódmego miejsca w tabeli potrzebowali jeszcze porażki Bułgarii. Francuzi, choć grali już "o pietruszkę", zwyciężyli 3:0, otwierając Ukrainie drzwi do ćwierćfinału. 

- Jedno zwycięstwo w historii nie oznacza, że jesteśmy lepsi. Niemcy od wielu lat plasują się w pierwszej dziesiątce reprezentacji świata. Dziś wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ale żeby uważać się za lepszych od Niemiec, musimy pokonać ich trzy lub cztery razy z rzędu. Poza wszystkim, bardzo się cieszymy, że Ukraińcy mogą cieszyć się sportem i naszymi zwycięstwami w tych trudnych czasach - przyznał Raul Lozano w rozmowie z portalem sport.ua

W ćwierćfinale jego drużyna zmierzy się z reprezentacją Polski, która w chińskim Ningbo będzie bronić tytułu mistrzowskiego sprzed roku. 

- Będziemy musieli zagrać bardzo dobrze, z wielką pewnością siebie. Polska jest faworytem, podobnie jak Japonia, Słowenia i Włochy w każdym ćwierćfinale. Ale w siatkówce wygrywa drużyna, która gra najlepiej, a nie ta z najbogatszą historią. Musimy szanować osiągnięcia i miejsca zdobyte przez każdą drużynę. A grając z przekonaniem o swoich umiejętnościach i dając z siebie 100 proc., będziemy mogli rywalizować na równych zasadach - zaznaczył Lozano. 

- Dla mnie dotarcie do finału to wspaniały, historyczny wynik. Ale zawsze myślę: najważniejsze to stale się rozwijać i zdobywać punkty, aby poprawić naszą pozycję w rankingu FIVB. Dziś po raz pierwszy jesteśmy na 11. miejscu w światowym rankingu. Musimy kontynuować drogę, która nas tu doprowadziła - dodał trener reprezentacji Ukrainy. 

Mecz Polska - Ukraina w ćwierćfinale Ligi Narodów zaplanowano na czwartek 30 lipca. Początek o godzinie 13.30 polskiego czasu. Wygrany zmierzy się z lepszym z pary Słowenia - Turcja (29 lipca o godz. 9.00). Zapraszamy do śledzenia meczów Polaków na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. 

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