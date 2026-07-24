Tak Grbić mówi o Ukrainie. Ostrzegł Polaków

Reprezentacja Polski może marzyć o trzeciej w historii wygranej w siatkarskiej Lidze Narodów. Wygrała te rozgrywki w latach 2023 i 2025. Teraz jest już w ćwierćfinale. Trafiła całkiem dobrze, bowiem zmierzy się z Ukrainą, która nie jest siatkarską potęgą. A jak na tę sprawę patrzy Nikola Grbić, czyli trener polskich siatkarzy?

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Grbić zabrał głos. Tak mówi o Ukrainie

- Rozegraliśmy mecz na początku sezonu, w którym nikt z zawodników, którzy są teraz nie zagrał. Oni nie mieli tylko dwóch siatkarzy ze składu. Ale oczywiście to jest jeden mecz, w którym jest 0:0. Może Ukraina nie jest na poziomie Włoch czy Stanów Zjednoczonych lub Japończyków w tym momencie, ale to my musimy starać się zagrać swoją najlepszą siatkówkę. Nie możemy nie doceniać tego przeciwnika i musimy starać się grać najlepszymi środkami jakimi dysponujemy. Dzień po dniu, krok po kroku będziemy myśleć o następnych rzeczach, ale nasza koncentracja musi być utrzymana na Ukrainie - powiedział cytowany przez polsatsport.pl.

Biało-Czerwoni meczem z Ukrainą rozpoczęli imponującą serię zwycięstw. Od 14 czerwca tylko wygrywają, a licznik wskazuje już na 10 wiktorii z rzędu. Ukraińcy w 2025 roku pokazali jednak, że nie należy ich lekceważyć. W meczu towarzyskim wygrali z Polską 3:2 (22:25, 22:25, 37:35, 25:22, 15:7), choć przegrywali już 0:2.

Polacy, jeśli wygrają z Ukrainą, to w półfinale Ligi Narodów zmierzą się z wygranym z pary Słowenia/Turcja. Po drugiej stronie drabinki znalazły się Japonia, Chiny, Włochy i Stany Zjednoczone.

Przypomnijmy, że imprezą sezonu są wrześniowe mistrzostwa Europy. Polska to obrońca tytułu wywalczonego w 2023 roku.