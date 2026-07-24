Grbić ogłosił kadrę Polski na finałowy turniej Ligi Narodów

Fazę zasadniczą Ligi Narodów reprezentacja Polski zakończyła na drugim miejscu. Biało-Czerwoni wygrali dziesięć spotkań i dwa przegrali. Zachwycili szczególnie podczas ostatniego turnieju w Chicago, gdzie pokonali bez straty seta Bułgarię, Brazylię i USA. Z Francją zwyciężyli natomiast 3:1. To właśnie fenomenalna postawa w Stanach Zjednoczonych zapewniła podopiecznym Nikoli Grbicia pozycję na podium w części zasadniczej.

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Grbić ogłosił powołania na turniej finałowy Ligi Narodów

W piątek (24 lipca) selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił nazwiska powołanych zawodników na turniej finałowych. Grbić wybrał piętnastu siatkarzy. Większych zaskoczeń nie ma. Na pozycji środkowego wciąż nie widzimy Jakuba Kochanowskiego, który leczy kontuzję i ma być gotowy na mistrzostwa Europy.

Wśród atakujących obok Bartłomieja Bołądzia znalazło się miejsce dla Kewina Sasaka. Wśród rozgrywających poza Marcinem Komendą mamy natomiast Jana Firleja, co też nie jest zaskoczeniem, bo Firlej powoli wraca do pełni formy po kontuzji.

W ćwierćfinale Ligi Narodów Biało-Czerwoni zmierzą się z Ukrainą. To spotkanie zaplanowano na czwartek (30 lipca) na godz. 13:30 naszego czasu.

Polacy bronią tytułu wywalczonego przed rokiem. Największym rywalem do złota wydaje się Japonia, która wygrała fazę zasadniczą z kompletem zwycięstw. W ćwierćfinale Japończycy powinni mieć łatwe zadanie, bo zmierzą się z Chinami, a ci dotychczas spisywali się kiepsko.

Kadra reprezentacji Polski na turniej finałowy Ligi Narodów:

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jana Firlej

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Środkowi: Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Jakub Majchrzak

Przyjmujący: Aleksander Śliwka (kapitan), Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk

Libero: Maksymilian Granieczny, Jakub Popiwczak