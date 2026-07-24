Teraz zagrają z Polską. Ukrainiec mówi wprost. "Historyczne wydarzenie"

Ukraina sprawiła kilka niespodzianek w aktualnej edycji Ligi Narodów i do samego końca liczyła się w walce o awans. Po wygranej 3:1 nad Niemcami jednak nic już nie zależało od Niebiesko-Żółtych. Podopieczni Raula Lozano musieli liczyć na to, że pomocną dłoń wyciągną do nich Francuzi, którzy już nie grali o nic. Trójkolorowi musieli pokonać bijącą się o awans Bułgarię.

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Ukrainiec nie wierzył do samego końca. "To historyczne wydarzenie dla Ukrainy"

Ostatecznie Francuzi zdołali ograć Bułgarów 3:1, co spowodowało, że Ukraina zajęła 7. miejsce w fazie zasadniczej i zameldowała się w Final 8 Ligi Narodów po raz pierwszy w swojej historii. Wzruszenia tym faktem nie krył były kapitan kadry naszych wschodnich sąsiadów, Dmytro Storożyłow.

- To historyczne wydarzenie dla ukraińskiej siatkówki i Ukrainy w ogóle. Chłopaki świetnie poradzili sobie z zadaniem, choć nie było to tak proste, jak mogło wyglądać - powiedział w rozmowie z portalem Sport.ua.

Były siatkarz nie ukrywał jednak, że do samego końca wątpił w to, że Ukrainie uda się zameldować w turnieju finałowym. Emocje, które towarzyszyły mu podczas oglądania meczu Francja - Bułgaria były ogromne.

- Szczerze mówiąc, wątpiłem w to, że Francja będzie na tyle zmotywowana, by pokonać Bułgarię, ponieważ dla "Trójkolorowych" ten mecz nie miał żadnego znaczenia dla ich dalszych losów w VNL, a dla Bułgarów było to starcie o awans. Oglądałem to spotkanie i mogę powiedzieć, że emocje były ogromne. Bardzo podobał mi się Brizard, który grał nie tylko znakomicie, ale i bardzo różnorodnie, a niemal wszystkie jego decyzje były w danym momencie doskonałe - podkreślił.

W ćwierćfinale na Ukraińców czekają Polacy, którzy zajęli drugą lokatę w fazie zasadniczej. - Nie da się ich zaskoczyć, ale da się z nimi walczyć - mówił już wcześniej Ołeh Płotnycki. Jego starszy kolega ma w tym temacie podobne zdanie.

- Nie jest to z pewnością najłatwiejsza drabinka. Rywalizujemy z Polakami, ale nie powiedziałbym, że jest to drużyna poza naszym zasięgiem. Ukraińska kadra gra bardzo dobrze z mocniejszymi przeciwnikami, więc mam nadzieję, że nasi chłopcy pokażą się z jak najlepszej strony, dadzą z siebie wszystko i wygrają - stwierdził.

- Jeśli jednak w pierwszym secie okaże się, że mecz nie idzie dobrze, decyzje o zmianach należy podejmować natychmiast. Ważne, aby trener nie zwlekał z tym i aby zawodnicy, którzy wyjdą na boisko, mieli czas na grę i grę w najlepszej formie - dodał. W opinii Storożyłowa skład na to spotkanie powinien pozostać niezmieniony w stosunku do starcia z Niemcami.

Ćwierćfinały Ligi Narodów zaplanowano na 29 i 30 lipca. Najpierw Słowenia zmierzy się z Turcją, a następnie Japonia zagra z Chinami. Kolejnego dnia dojdzie do rywalizacji Włochów z USA, zaś Polska i Ukraina przystąpią do rywalizacji jako ostatnie, bo o godz. 13:30.

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