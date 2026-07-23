Zadecydował tie-break. Znamy ostatnie półfinalistki Ligi Narodów

O ostatnie miejsce w półfinałach kobiecej Ligi Narodów walczyły gospodynie turnieju finałowego, Chinki, wraz z najlepszą drużyną fazy zasadniczej - Amerykankami. USA zdobyło aż 29 punktów, wygrywając 10 spotkań i przegrywając zaledwie dwa. Chiny z kolei musiały zadowolić się dziewiątym miejscem, ale wyniki osiągane przez kadrę z Azji w starciach z Polską (3:1) czy Włochami (2:3) oraz gra w tych spotkaniach mogły napawać je optymizmem.

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Sensacja w Lidze Narodów stała się faktem! Chinki poskromiły Amerykanki

Faworytkami oczywiście były Amerykanki i co do tego nikt nie miał najmniejszych wątpliwości. Pierwszy set zresztą przebiegał w stu procentach pod ich dyktando. Reprezentantki USA szybko wyszły na aż ośmiopunktowe prowadzenie 11:3. Potem sukcesywnie utrzymywały wysoką przewagę, żeby ostatecznie podwyższyć je w końcówce i wygrać 25:15.

Chinki jednak motywowane przez własną publiczność nie zamierzały się poddawać. W drugiej odsłonie gra była już dużo bardziej wyrównana, a w końcówce siatkarki z Azji zdołały odwrócić jego losy. Amerykanki bowiem prowadziły już 18:14, ale niedługo później zaczęły tracić przewagę. Zrobiło się 20:20, a reprezentantki Chin okazały się skuteczniejsze w wojnie nerwów i zwyciężyły 25:23.

W trzeciej partii wciąż było bardzo równo na parkiecie, a w szeregach reprezentacji USA było niezwykle nerwowo. Trudno było się dziwić, gdyż skazywane na pożarcie Chinki szukały swoich szans na to, by raz jeszcze zszokować cały siatkarski świat. To się udało - Od wyniku 17:16 gospodynie turnieju finałowego pokazywały się z doskonałej strony i odskoczyły na pięć oczek. Tej przewagi nie oddały już do samego końca i były o seta od sprawienia sensacji.

Wtem jednak ponownie obudziły się reprezentantki Stanów Zjednoczonych, które postanowiły raz jeszcze -może nie tak imponująco, ale jednak - pokazać, kto przystępował do tego meczu jako faworyt. Przewaga rosła nieubłaganie, aż w końcu wyniosła osiem punktów. 25:17 - tak prezentował się wynik ostatniego przed tie-breakiem seta.

Lepiej w tie-breaka weszły Amerykanki, które prowadziły już 6:3. Ale Chinki znów potrafiły doskoczyć dzięki składnym akcjom i udanym blokom. Wyrównały na 10:10, co zwiastowało niezwykłe emocje w samej końcówce. Nie było inaczej - Zrobiło się 14:12 dla gospodyń turnieju finałowego w Makau, co oznaczało dwie piłki meczowe. Raz wybroniły się Amerykanki, ale nie zdołały uchronić się przed sensacyjnym odpadnięciem z dalszej rywalizacji o końcowy triumf w Lidze Narodów.

Tym samym reprezentacja Chin w półfinale zagra z reprezentacją Turcji. W drugim półfinale zmierzą się Brazylia i Włochy. Oba te spotkania odbędą się 25 lipca.

USA 2:3 Chiny (25:15, 23:25, 20:25, 25:17, 13:15)

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