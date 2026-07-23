Zaskoczenie w pierwszym secie. Znamy trzeciego półfinalistę Ligi Narodów

Reprezentacje Turcji i Kanady spotkały się w teoretycznie najbardziej wyrównanym ćwierćfinale Ligi Narodów - grały bowiem ze sobą czwarta i piąta drużyna końcowej tabeli. Obie nie grały ze sobą w fazie zasadniczej, więc mogły próbować się zaskoczyć w turnieju finałowym.

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Kanada zaskoczyła Turcję w ćwierćfinale Ligi Narodów

Pierwszy set szybko został zdominowany przez niżej notowane Kanadyjki, które od stanu 5:5 wyszły na prowadzenie, którego już nie oddały. Mimo że przez cały czas nie było ono duże, to skończyło się bez gry na przewagi, konkretnie 25:22.

W drugiej odsłonie role się odwróciły. Kanadyjskie siatkarki tylko na początku cieszyły się z korzystnego rezultatu. Od 4:4 już tylko oglądały plecy Turczynek - mimo że pod koniec doskoczyły do nich na jeden punkt (20:21), to przegrały 21:25.

Turcja w trzecim secie uciekła z tarapatów. Potem już nie odpuściła Kanadzie

Trzecia partia przez długi czas miała podobny przebieg jak pierwsza. Kanada prędko odskoczyła rywalowi, a jej prowadzenie była nawet większe niż wcześniej, w pewnym momencie nawet pięciopunktowe. Jednak od stanu 12:17 Turcja skutecznie ruszyła do odrobienia strat, w czym najważniejszą rolę odegrała atakująca Melissa Vargas.

Mimo że kolejną akcję wygrały kanadyjskie siatkarki, to nie były już w stanie zatrzymać rozpędzonych przeciwniczek. Od stanu 20:20 Turczynki straciły tylko jeden punkt, a wynik 25:21 dał im też prowadzenie w setach.

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W czwartym secie tureckie siatkarki już nie zostawiły wątpliwości, kto zasługuje na awans. Tylko na początku musiał gonić wynik, a po doprowadzeniu do remisu 5:5 przejęły inicjatywę. W końcówce jeszcze mocniej zaatakowały i ostatecznie wygrały 25:17, jak również cały mecz.

Ćwierćfinał Ligi Narodów: Turcja - Kanada 3:1 (22:25, 25:21, 25:21, 25:17)

W półfinale Ligi Narodów tureckie siatkarki zmierzą się ze zwyciężczyniami spotkania Stany Zjednoczone - Chiny, zaplanowanego na czwartek na godz. 13:30 czasu polskiego.