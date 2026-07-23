Ukraina będzie kolejnym rywalem Polaków w Lidze Narodów siatkarzy. Zespół prowadzony przez Raula Lozano zajął siódme miejsce w tabeli i po raz pierwszy w historii awansował do turnieju finałowego tych prestiżowych rozgrywek. Choć zdecydowanym faworytem w tym starciu będą Polacy, w ekipie naszych rywali panuje niezwykle bojowe nastawienie.

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Ukraińcy szykują się do meczu z Polską. Nagle takie słowa. "Nie jest poza naszymi możliwościami"

Oba zespoły zmierzą się dokładnie za tydzień - 30 czerwca w ramach ćwierćfinału. Mecz odbędzie się o godz. 13:30 w chińskim Ningbo. Dla naszej reprezentacji będzie to już drugie starcie z Ukraińcami w tej edycji Ligi Narodów. W pierwszym Polacy przegrywali już 0:2, ale odwrócili losy rywalizacji i zwyciężyli po tie-breaku. Jak będzie tym razem? Swoimi przewidywaniami podzielił się już Dmytro Storożyłow.

Były kapitan reprezentacji Ukrainy ocenił szansę swojej ekipy w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Sport.ua. - Cóż, to na pewno nie jest najłatwiejsza drabinka. Rywalizujemy z Polakami, ale Polska nie jest poza naszymi możliwościami. Ukraińska drużyna gra bardzo dobrze z silnymi drużynami, więc miejmy nadzieję, że w tym meczu chłopaki pokażą się z jak najlepszej strony, dadzą z siebie wszystko i odniosą zwycięstwo - mówił.

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Były kapitan Ukrainy apeluje do trenera. "Należy podejmować natychmiast"

Storożyłow zaznaczył również, że na miejscu trenera nie robiłby żadnych zmian w wyjściowym składzie. - Jeśli jednak w pierwszym secie okaże się, że mecz nie idzie dobrze, decyzje o zmianach należy podejmować natychmiast. Ważne, aby trener nie zwlekał z tym i aby zawodnicy, którzy wyjdą na boisko, mieli czas na grę i grę w najlepszej formie - dodał.

Dmytro Storożyłow w reprezentacji Ukrainy grał na pozycji rozgrywającego. W 2017 r. wywalczył z nią złoto Ligi Europejskiej. Siedem raz zdobywał też klubowe mistrzostwo swojego kraju. W sezonie 2016/17 był natomiast zawodnikiem polskiego BBTS-u Bielsko-Biała.